Елена Рыбакина вышла во второй круг Уимблдона-2024

Елена Рыбакина уверенно переиграла соперницу из Румынии Елену-Габриэлу Русе — 6:3, 6:1.

В следующем круге соревнований Рыбакина встретится с 72-й ракеткой мира Лаурой Зигемунд из Германии. Матч состоится 3 июля.

25-летняя представительница Казахстана восемь раз побеждала на турнирах WTA. В 2022 году Рыбакина одержала победу на Уимблдонском турнире — на данный момент это ее единственная победа на турнирах «Большого шлема».

2 июля в первом круге завершила свои выступления на Уимблдоне-2024 действующая победительница турнира Маркета Вондроушова из Чехии.