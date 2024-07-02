Елена Рыбакина вышла во второй круг Уимблдона-2024
Четвертая ракетка мира, представляющая Казахстан, успешно стартовала на турнире «Большого шлема» на травяном покрытии.
Четвертая ракетка мира, представляющая Казахстан, успешно стартовала на турнире «Большого шлема» на травяном покрытии.
Елена Рыбакина уверенно переиграла соперницу из Румынии Елену-Габриэлу Русе — 6:3, 6:1.
В следующем круге соревнований Рыбакина встретится с 72-й ракеткой мира Лаурой Зигемунд из Германии. Матч состоится 3 июля.
25-летняя представительница Казахстана восемь раз побеждала на турнирах WTA. В 2022 году Рыбакина одержала победу на Уимблдонском турнире — на данный момент это ее единственная победа на турнирах «Большого шлема».
2 июля в первом круге завершила свои выступления на Уимблдоне-2024 действующая победительница турнира Маркета Вондроушова из Чехии.
Призовой фонд на Уимблдоне-2024 составит рекордные 50 млн фунтов. Это на 11,9% больше, чем в прошлом году. Победители турнира получат 2,7 млн фунтов, а финалисты — 1,4 млн фунтов.