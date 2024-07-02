17:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Елена Рыбакина вышла во второй круг Уимблдона-2024

Четвертая ракетка мира, представляющая Казахстан, успешно стартовала на турнире «Большого шлема» на травяном покрытии.

Источник: Reuters

Елена Рыбакина уверенно переиграла соперницу из Румынии Елену-Габриэлу Русе — 6:3, 6:1.

В следующем круге соревнований Рыбакина встретится с 72-й ракеткой мира Лаурой Зигемунд из Германии. Матч состоится 3 июля.

25-летняя представительница Казахстана восемь раз побеждала на турнирах WTA. В 2022 году Рыбакина одержала победу на Уимблдонском турнире — на данный момент это ее единственная победа на турнирах «Большого шлема».

2 июля в первом круге завершила свои выступления на Уимблдоне-2024 действующая победительница турнира Маркета Вондроушова из Чехии.

Призовой фонд на Уимблдоне-2024 составит рекордные 50 млн фунтов. Это на 11,9% больше, чем в прошлом году. Победители турнира получат 2,7 млн фунтов, а финалисты — 1,4 млн фунтов.

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