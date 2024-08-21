Как играть в большой теннис: правила игры для начинающих

Если человека попросят назвать самый аристократичный вид спорта, то выбор наверняка будет между гольфом и большим теннисом. Последним регулярно занимаются порядка 75 млн человек на планете, а все потому, что спорт сочетает в себе атлетизм, физику и эстетику. В этой статье мы расскажем вам о том, как играть в большой теннис, а именно: о правилах, видах ударов, технике и экипировке спортсменов.
Что такое теннис
Теннис — это спортивная дисциплина, в которой спортсмены с помощью ракетки отправляют мяч небольших размеров на сторону соперника, так, чтобы он пролетел над сеткой, попал в корт на другой половине и был недосягаем для оппонента. Существуют большой теннис и его настольный вариант, мы сегодня остановимся на «старшем брате».
История возникновения большого тенниса
Прежде чем разобраться с тем, как играть в большой теннис новичку, давайте немного углубимся в историю спорта. Первая игра, которая напоминает большой теннис появилась во французских монастырях где-то в 11 веке. Она называется «же-де-пом». Играли тогда рукой, после придумали использовать для отбивания мяча перчатки, затем биты и только к 16 веку стали использовать ракетки. Мячи тогда изготавливались из желудочной пленки коз и овец, которую покрывали шерстью. Только представьте Роджера Федерера, играющего желудком!
Шло время, же-де-пом вышел за пределы Франции. Игру приметил британский офицер Уолтер Уингфилд и на ее основе собрал лаун-теннис: перенес игру на лужайку, протянул посередине площадки сетку и запатентовал правила игры. В дальнейшем теннис завоевал сердца миллионов людей.
Цель игры
Цель игры в большой теннис формулируется просто — перебросить мяч на сторону противника так, чтобы тот не успел переправить его на вашу сторону. И делать так до победного конца. Использовать для перемещения мяча спортсмен может только ракетку.
Одиночный и парный теннис
На сегодняшний день в большом теннисе имеются два разряда — одиночный и парный. В одиночном на корте находятся два человека, по одному с каждой стороны сетки. Игра идет друг против друга. В парном, соответственно, играют командой на команду — два против двух. Поединки в парном теннисе могут проводится среди мужчин, женщин, а также в смешанном составе (в каждой команде 1 мужчина и 1 женщина).
Виды покрытий теннисных кортов
Если Уолтер Уингфилд предлагал играть всем на лужайке — это не значит, что так нужно делать всю жизнь. Сегодня в большом теннисе есть несколько типов покрытий для кортов.
- Собственно, травяные. Спортсменам может быть непросто передвигаться по такой площадке может быть непросто, потому что трава и земля дают хорошее сцепление для ног. Именно такой тип покрытия используют на Уимблдоне — одном из четырех главных ежегодных теннисных турниров сегодня (турниры «Большого шлема»), который проходит в Англии.
- Грунт. Такое покрытие, обычно, идеально ровное. Используется на «Rolan Garros» — открытом чемпионате Франции по теннису.
- Твердые покрытия. Бывают различные твердые поверхности, в зависимости от которых игра меняет скорость и стратегию спортсменов. В теннис можно играть на асфальте или бетоне. Падать, конечно, в этом случае нежелательно.
- Синтетические материалы. Самый популярный из них сегодня — синтетический хард. Он состоит из твердой подложки и верхнего синтетического слоя. На таком покрытии играют большую часть турниров, среди них — «US Open» и «Australian Open», третий и четвертый турниры «Большого шлема».
Зоны и разметка теннисного корта
Требования к корту сегодня четко регламентированы. В ширину он должен достигать 8,23 метра в одиночной игре и 10,97 — в парной. Длина корта — 23,77 метра. Периметр корта очерчен боковыми и задними линиями. Центральная линия делит площадку на равные части. На расстоянии 914 мм от боковых линий в центре устанавливают стойки, на которые натягивается сетка. Ее габариты — 12,8×1,07 метра (для одиночников) и 13,2×1.07 (в парном разряде). Зона для подачи наносится параллельно сетке и задним линиям. Центральная линия наносится на каждой половине от сетки к линии подачи параллельно боковым линиям. Вот как это выглядит:
Основные термины в теннисе
Вот список терминов, которые должен знать каждый уважающий себя теннисист:
|Ракетка
|Главный инструмент для спортсмена, которым он отправляет мяч на сторону соперника.
|Подача
|Ввод мяча в игру.
|Гейм
|Часть сета, в которой подача ведется одним игроком.
|Сет
|Отрезок игры, состоящий из нескольких геймов. Чтобы выиграть сет, теннисисту нужно как минимум «взять» шесть геймов.
|Брейк
|Выигрыш гейма на подаче соперника.
|Обратный брейк
|Выигрыш гейма на чужой подаче после проигрыша своей.
|Турнир «Большого шлема»
|Один из четырех главных турниров в теннисе сегодня. К ним относятся US Open, Australian Open, Уимблдон и Ролан Гаррос.
|Эйс
|Выигрыш очков на подаче, когда противник не смог ее отбить или коснуться мяча.
|Тай-брейк
|Решающая партия в сете, если по его итогам у спортсменов равный счет 6:6
|Геймбол
|Мяч, выиграв который, игрок побеждает в гейме.
|Сетбол
|Мяч, выиграв который, игрок побеждает в сете.
|Матчбол
|То же самое, что и сетбол, но для всей игры.
Как ведется счет в большом теннисе
Счет в теннисе — популярная тема для шуток. Если в футболе и хоккее гол — это всегда плюс один на табло, а в баскетболе и американском футболе есть разница, как забивать, то в большом теннисе новичку можно запутаться. Но мы этого не допустим. Разбирайтесь вместе с нами со счетом, чтобы быстро начать играть в большой теннис.
В начале каждого гейма, понятное дело, счет 0:0. Выиграв подачу, игрок получает 15 очков. Следующий выигрыш подачи также приносит 15 очков. Третий выигрыш подачи — 10 очков. После этого, выиграв подачу, игрок побеждает в гейме, если соперник не смог сравнять счет. При равном счете 40:40 тот, кто побеждает на подаче, получает преимущество, которое на табло называется «больше». Ему следующий выигрыш мяча приносит победу в гейме. Если при «больше» мяч забивает соперник, счет снова становится равным. То есть, при счете 40:40 нужно сначала получить преимущество, а потом закрепить его. Тогда гейм ваш.
Эта система подсчета перекочевала из французской же-де-пом, где разметка наносилась на расстоянии 15, 30 и 40 шагов. После успешного розыгрыша участник переходил ближе к натянутой веревке.
Основные правила игры в теннис
Со счетом разобрались, теперь перейдем к правилам. Их нужно придерживаться, чтобы игра не скатывалась в условное «бей-беги». Все-таки, вид спорта аристократический. Ознакомьтесь со списком, который подскажет вам как правильно играть в большой теннис.
1. Как держать ракетку
Подавая, спортсмен держит мяч одной рукой, а другой — ракетку. Когда игрок находится в моменты игры, ему можно держать ракетку двумя руками.
2. Правило подачи
Подачей начинается каждый гейм в игре. Если игрок не справился с подачей сразу, ему дается вторая попытка. Вторая ошибка на подаче приносит очки сопернику. В парном разряде в конце гейма подавать будет второй спортсмен команды. Первая подача идет с правой стороны от центральной линии, следующая — уже с левой.
Выполняя подачу, спортсмен не может делать шаги и менять свое местоположение. Также запрещается наступать на линии.
По ходу каждого сета спортсмены подают по очереди. На тай брейке очередность подачи тоже соблюдается. Только в этот раз после первого подающего другой спортсмен будет выполнять подачу дважды, затем дважды подает тот, кто начинал.
3. Розыгрыш мяча
После подачи начинается розыгрыш мяча. Он продолжается, пока один из игроков не сможет его отбить. Также розыгрыш прекратится в случае промаха теннисиста (когда мяч покидает пределы корта или не долетает до половины соперника. Если мяч попал в вышку судьи — также засчитывается проигрыш тому, кто отправил туда снаряд.
4. Как отбивать мяч
Отбивать мяч можно только ракеткой. Если игрок отбивает снаряд какой-либо частью тела — это нарушение. У спортсмена есть возможность отразить бросок до второго касания мяча о землю на его половине корта. Кроме того, отбить мяч можно только один раз за попытку, то есть, двойное касание мяча ракеткой считается нарушением.
5. Количество геймов
Если вы не знаете количество геймов, которое вас ждет, как играть в большой теннис? Правила игры предусматривают минимум шесть геймов в сете. При счете 6:0 по геймам сет завершается. Если игрок выиграл шестой гейм, но его преимущество меньше двух геймов игра переходит в седьмой. При равном счете 6:6 наступает тай-брейк.
6. Количество сетов
Также может отличаться. На большинстве турниров, чтобы выиграть партию, игрок должен выиграть два сета. Если игрок побеждает в первом и втором сетах, игра заканчивается. В случае, когда по итогам двух сетов у теннисистов ничья — наступает третий сет.
На турнирах «Большого шлема» после двух сетов третий наступает в любом случае. Если по итогам трех сетов счет 3:0 — это победа. А если 2:1, то теннисисты переходят в четвертый. И там либо все заканчивается, либо, в случае равенства по сетам, наступает пятый и заключительный.
7. Дисциплинарные правила
Игроки должны соблюдать и дисциплинарные правила. Их нарушение ведет к штрафам и даже дисквалификации. Денежные штрафы могут быть применены в случае неспортивного поведения: грубая лексика, агрессивное поведение на корте.
Дисквалификация может грозить спортсмену за опоздание на игру (если не пришел в течение 15 минут и больше), за отсутствие регламентированной экипировки и тренерские подсказки.
Если у вас еще остались вопросы, как играть в теннис, посмотрите видео:
Техника ударов в теннисе
Чтобы застать соперника врасплох теннисисты пользуются разными ударами. Они отличаются скоростью полета мяча, его траекторией. В зависимости от ситуации на корте теннисист будет выбирать свой способ отбить мяч и отправить его на половину соперника. Вот список основных ударов и их описание, чтобы вы могли разобраться, как играть в большой теннис самостоятельно. Но некоторые удары, действительно, очень сложные!
1. Форхенд
Этот удар теннисист производит своей «рабочей» рукой. Если игрок правша — то правой, если левша — левой. Ладонь спортсмена в момент удара должна двигаться вперед по направлению к мячу. Чаще всего это удар с отскока. В народе форхенд получил название «удар справа», потому что большинство игроков правши. Однако, это неверное определение, потому что встречается исполнение форхенда даже с двух рук.
А вот как выполняют форхенд профессионалы:
2. Бэкхенд
Это удар с неудобной руки. Также выполняется с отскока, ракетка держится обратным хватом. Из-за того, что удар производится неудобной рукой, чаще всего спортсмен держит ракетку двумя руками.
3. Удар с лета
Достаточно сложный удар в техническом плане. Для его исполнения очень важна хорошая работа ног, ведь спортсмену нужно поймать мяч в нужный момент. Спортсмен не ждет, когда мяч ударится о корт, а сразу отправляет его на половину соперника.
4. Удар с полулета
Это очень сложный вид удара, который могут исполнить только настоящие профессионалы. Удар выполняется, когда мяч едва отскочил от корта. Сложнее всего в этом случае найти нужный угол, при котором мяч не покинет пределы корта.
5. Реверс
Это удар по восходящему мячу, который соперник пустил «свечой». В момент удара игрок поворачивается к мячу спиной и вытягивает в его сторону руку с ракеткой. Вот как это выглядит:
6. Смэш
Удар с лета, когда спортсмен поднимает ракетку над головой. Также может выполнятся с отскока. Самое главное в этом случае — рассчитать силу удара.
7. Слайс
Резаный укороченный удар, который замедляет полет мяча. Обычно выполняется неудобной рукой, которая как бы делает режущее движение вниз. При исполнении такого удара мяч приобретает обратное вращение. Вот как используют этот прием в игре:
8. Свеча
Удар по высокой вертикальной траектории. Как правило, применяется, чтобы забросить мяч за спину сопернику.
9. Твиннер
Один из самых зрелищных ударов в теннисе. Удар совершается спиной к корту в ситуации, когда спортсмен догоняет мяч, брошенный свечой. Этот удар производится ракеткой между ног, чтобы сэкономить время. Первыми его стали использовать Рафаэль Надаль и Роджер Федеррер. Только посмотрите, как это выглядит!
Что понадобится для игры в большой теннис начинающим игрокам
В каждом виде спорта есть свои требования к экипировке, без которой играть просто невозможно. Вот список необходимых вещей для начинающего теннисиста. Он позволит вам понять, как лучше играть в большой теннис.
- Ракетка. Ракетки делятся по весу и возрасту. Обычно они делаются из алюминия, графита или композиционного состава, который сочетает оба материала. Выбирайте удобный для себя вариант.
- В специализированных магазинах продаются кроссовки для тенниса. Лучше покупайте именно их, так как другая спортивная обувь недостаточно хорошо держит голеностоп. Несмотря на то, что кроссовки для тенниса кажутся тяжелыми, они спасают спортсмена от травм.
- Форма. Обычно спортсмены выступают в шортах и футболке (или поло). Девушки выступают в специальных платьях, или также в шортах с футболкой.
- Напульсники. Аксессуары, которые оберегают руки от травм. Напульсники должны быть изготовлены из плотной махровой ткани.
- Виброгасители. Специальные аксессуары, которые крепятся на ракетку, чтобы избавить спортсмена от вибраций во время соприкосновения ракетки с мячом.
- Спортивная сумка. Конечно же, важный элемент, чтобы у вас была возможность переносить инвентарь.
Советы детям и взрослым, как хорошо научиться играть в теннис
Если вы твердо решили заняться этим видом спорта, то вот вам несколько важных советов, как научиться играть в большой теннис самому, и как научить ребенка.
1. Тренируйтесь
Без тренировок у вас точно не будет никакого прогресса. А с ними рано или поздно вы выйдете на хороший уровень.
2. Разминайтсь
Перед игрой всегда нужно делать разминку. Так вы разогреете мышцы и убережете себя от травм.
3. Боритесь до конца
Пока мяч в игре, у вас есть шанс на победу, даже если счет сильно не в вашу пользу. Помните, что при счете 2:0 по сетам на турнирах «Большого шлема» еще ничего не заканчивается.
4. Учитесь у соперников
Если вы видите, что соперник в чем-то лучше вас — перенимайте его опыт. Смотрите на то, как он выполняет форхенд или принимает мяч и пытайтесь повторить это.
5. Копируйте лучших
Видео с участием лучших теннисистов мира также помогут вам обратить внимание на правильную технику.
Чек-лист новичкам: как начать играть в большой теннис
Теперь вы знаете, как играть в большой теннис. Для начинающих мы подготовили небольшой чек-лист, который поможет не запутаться в том, с чего стартовать.
- Как начать играть в большой теннис без экипировки? Приобретайте теннисную форму и ракетку.
- Приходите на тренировку к профессиональному тренеру, ведь только он знает, как играть в большой теннис хорошо.
- Выучите основные удары в теннисе: форхенд, бэкхенд, слайс, свеча, реверс, смэш, твиннер. Отрабатывайте их, пока не научитесь играть в большой теннис. Техника исполнения ударов очень важна.
- Помните, что на подаче у вас есть две попытки. Если ошибетесь дважды — очко уйдет сопернику.
- Ведите себя спортивно при любой ситуации. За агрессию на корте вы можете быть дисквалифицированы.
- Играйте на разных покрытиях. Большой теннис — это разнообразная игра. Даже покрытие корта требует особого подхода. Ваши удары будут отличаться при игре на траве, грунте, твердых и синтетических покрытиях.
- Не сдавайтесь в самом начале. Тренируйтесь, и у вас все получится!