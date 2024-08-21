Как играть в большой теннис: правила игры для начинающих

В начале каждого гейма, понятное дело, счет 0:0. Выиграв подачу, игрок получает 15 очков. Следующий выигрыш подачи также приносит 15 очков. Третий выигрыш подачи — 10 очков. После этого, выиграв подачу, игрок побеждает в гейме, если соперник не смог сравнять счет. При равном счете 40:40 тот, кто побеждает на подаче, получает преимущество, которое на табло называется «больше». Ему следующий выигрыш мяча приносит победу в гейме. Если при «больше» мяч забивает соперник, счет снова становится равным. То есть, при счете 40:40 нужно сначала получить преимущество, а потом закрепить его. Тогда гейм ваш.