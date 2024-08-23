Синнер уволил тренера и физиотерапевта после скандала с допингом

«В марте в Индиан-Уэллсе Нальди повредил руку инструментом для удаления мозолей на ногах, на мизинце образовался довольно большой порез. Синнер впервые увидел травмированный палец Нальди вечером и спросил его, пользовался ли он кремами или другими средствами для лечения пальца, Нальди ответил, что нет, и это была правда на тот момент. Затем Нальди встретился с Феррарой, который дал ему спрей, довольно распространенный в Италии, я этого не знал. Есть несколько случаев, когда итальянские игроки сдавали положительный тест на допинг на вещество, которое содержится в этом спрее (клостебол, — прим. ред.). В течение следующей недели Нальди продолжал использовать этот спрей для своего травмированного пальца, без нашего ведома, и через процедуры вещество попало к Синнеру. Это краткое изложение дела, все должны знать, что Синнер не играл активной роли в этом деле», — приводит слова тренера Синнера Даррена Кэхилла Corriere dello Sport со ссылкой на ESPN.