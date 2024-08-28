Медведев высказался о допинговом скандале с Синнером

«Мне понравилось, как сказал Тейлор Фритц: “Только он знает, что именно произошло. Никто из нас не может знать точную правду. Истину знают он сам, его команда и, может быть, независимый трибунал”.
Считаю, что подход должен быть одинаков для каждого игрока. Каждый теннисист может защитить себя. Просто правила немного расплывчаты. Как я уже сказал, просто надеюсь, что будет одинаковое отношение к каждому игроку», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
Ранее Синнер сам высказался о допинговом скандале.
20 августа стало известно, что первая ракетка мира Синнер весной дважды сдал положительный допинг-тест на анаболический препарат клостебол на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
Расследование Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток.
Синнер избежал дисквалификации, но был лишен 400 рейтинговых очков и $325 тыс. призовых, которые он заработал в Индиан-Уэллсе за выход в полуфинал соревнований.