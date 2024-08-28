Медведев высказался о допинговом скандале с Синнером

«Мне понравилось, как сказал Тейлор Фритц: “Только он знает, что именно произошло. Никто из нас не может знать точную правду. Истину знают он сам, его команда и, может быть, независимый трибунал”.



Считаю, что подход должен быть одинаков для каждого игрока. Каждый теннисист может защитить себя. Просто правила немного расплывчаты. Как я уже сказал, просто надеюсь, что будет одинаковое отношение к каждому игроку», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.