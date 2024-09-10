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WADA не будет оспаривать решение по допинговому делу Синнера

С первой ракетка мира итальянца Янника Синнера сняты все обвинения по делу о нарушении антидопинговых правил, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на секретариат Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба China Open

WADA не стало подавать апелляцию на решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) от 19 августа, которое установило, что пробы Синнера были загрязнены спреем, который физиотерапевт теннисиста использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который специалист по неосторожности делал ему без перчаток.

Отмечается, что 21-дневный срок для подачи апелляции уже истек. Ранее, когда истекал срок подачи апелляции, WADA не оспаривало вердикты независимых агентств, таких как агентства по легкой атлетике, велоспорту и теннису, считая их юридически обоснованными.

Напомним, 20 августа стало известно, что Синнер весной дважды сдал положительный допинг-тест на анаболический препарат клостебол на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. 23-летний спортсмен избежал дисквалификации, но был лишен рейтинговых очков и $325 тыс. призовых.

В воскресенье, 8 сентября, Синнер впервые в карьере стал победителем Открытого чемпионата США, обыграв в финале американца Тейлора Фрица. Для итальянца эта победа стала второй на турнирах Большого шлема в этом году, ранее он завоевал титул на Australian Open.