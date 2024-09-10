WADA не будет оспаривать решение по допинговому делу Синнера

WADA не стало подавать апелляцию на решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) от 19 августа, которое установило, что пробы Синнера были загрязнены спреем, который физиотерапевт теннисиста использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который специалист по неосторожности делал ему без перчаток.