WADA не будет оспаривать решение по допинговому делу Синнера

WADA не стало подавать апелляцию на решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) от 19 августа, которое установило, что пробы Синнера были загрязнены спреем, который физиотерапевт теннисиста использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который специалист по неосторожности делал ему без перчаток.
Отмечается, что 21-дневный срок для подачи апелляции уже истек. Ранее, когда истекал срок подачи апелляции, WADA не оспаривало вердикты независимых агентств, таких как агентства по легкой атлетике, велоспорту и теннису, считая их юридически обоснованными.
Напомним, 20 августа стало известно, что Синнер весной дважды сдал положительный допинг-тест на анаболический препарат клостебол на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. 23-летний спортсмен избежал дисквалификации, но был лишен рейтинговых очков и $325 тыс. призовых.
В воскресенье, 8 сентября, Синнер впервые в карьере стал победителем Открытого чемпионата США, обыграв в финале американца Тейлора Фрица. Для итальянца эта победа стала второй на турнирах Большого шлема в этом году, ранее он завоевал титул на Australian Open.