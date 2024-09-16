Синнер пригласил на работу бывшего тренера Новака Джоковича

Синнер сообщил, что начал сотрудничать с Паничи, разместив совместный снимок в соцсетях. Также в команду 23-летнего теннисиста вошел физиотерапевт Улисес Бадио, который раньше работал в тренерском штабе Джоковича.
«Добро пожаловать в команду, Марио и Улисес!» — подписал фотографию Синнер.
Напомним, Синнер уволил тренера Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди после скандала с допингом.
Ранее стало известно, что Синнер весной дважды сдал положительный допинг-тест на анаболический препарат клостебол на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
Расследование Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток.
Синнер избежал дисквалификации, но лишился рейтинговых очков и призовых.
8 сентября Синнер впервые в карьере стал победителем Открытого чемпионата США, обыграв в финале американца Тейлора Фрица. Для 23-летнего итальянца эта победа стала второй на турнирах Большого шлема в этом году, ранее он завоевал титул на Australian Open.