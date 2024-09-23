Россиянин Качмазов поднялся на 73 позиции в рейтинге ATP

Другой российский теннисист Карен Хачанов, который выступал на турнире в Ханчжоу, во втором круге сенсационно уступил 124-й ракетке мира китайцу Бу Юньчаокэтэ. В обновленном мировом рейтинге Хачанов потерял четыре позиции и теперь занимает 27-е место.