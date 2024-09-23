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Россиянин Качмазов поднялся на 73 позиции в рейтинге ATP

22-летний теннисист Алибек Качмазов вошел в топ-200 мирового рейтинга и теперь занимает 179-ю строчку в обновленной версии, опубликованной на сайте ATP.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Напомним, Качмазов впервые в карьере дошел до полуфинала на турнирах категории АТР. Россиянин сыграет против 19-й ракетки мира итальянца Лоренцо Музетти в ½ финала турнира категории АТР 250 в Чэнду сегодня, 23 сентября.

27-летний Роман Сафиуллин опустился с 56-го на 69-е место. Он также принимал участие на турнире в Чэнду, где вылетел во втором круге.

Другой российский теннисист Карен Хачанов, который выступал на турнире в Ханчжоу, во втором круге сенсационно уступил 124-й ракетке мира китайцу Бу Юньчаокэтэ. В обновленном мировом рейтинге Хачанов потерял четыре позиции и теперь занимает 27-е место.

Лидером рейтинга остается итальянец Янник Синнер, второе место занимает немец Александр Зверев, на третьей строчке располагается испанец Карлос Алькарас.

Российский теннисист Даниил Медведев удерживает пятое место в рейтинге АТР, а Андрей Рублев — шестое.

Ранее Медведев стал победителем командного турнира Кубок Лейвера. 28-летний спортсмен выступал за команду Европы. В прошлом году победителям стала команда мира, а в составе сборной Европы выступал Андрей Рублев.

Следующим крупным соревнованием в мужском туре будет турнир серии «Мастерс» в Шанхае. Он начнется 2 октября и завершится 13 октября. Общий призовой фонд соревнований составит более $10 млн. В прошлом году турнир выиграл Хуберт Хуркач из Польши.