Швентек рассказала, как ей удалось избежать долгого отстранения

«12 сентября я узнала о положительном тесте, взятом 12 августа, то есть перед турниром в Цинциннати. Для меня это был огромный удар, я была в шоке, эта ситуация меня очень испугала, потому что вначале я просто не знала, как это могло со мной случиться и откуда это взялось. Оказывается, в образце была обнаружена самая низкая концентрация триметазидина за всю историю. Это вещество, о котором я услышала впервые в жизни, я никогда не имела с ним контакта, как и окружающие меня люди. Так что у меня было огромное чувство несправедливости, и первые недели были действительно очень хаотичными», — написала Швентек в социальных сетях.