Швентек рассказала, как ей удалось избежать долгого отстранения

28 ноября стало известно о том, что в августе 2024 года польская теннисистка Ига Швентек сдала положительный допинг‑тест на запрещенное вещество триметазидин. В результате было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности и отстранении на один месяц. Швентек фактически отбыла наказание, так как была временно отстранена с 12 сентября 2024 года, после чего успешно подала апелляцию и пропустила три турнира.
«12 сентября я узнала о положительном тесте, взятом 12 августа, то есть перед турниром в Цинциннати. Для меня это был огромный удар, я была в шоке, эта ситуация меня очень испугала, потому что вначале я просто не знала, как это могло со мной случиться и откуда это взялось. Оказывается, в образце была обнаружена самая низкая концентрация триметазидина за всю историю. Это вещество, о котором я услышала впервые в жизни, я никогда не имела с ним контакта, как и окружающие меня люди. Так что у меня было огромное чувство несправедливости, и первые недели были действительно очень хаотичными», — написала Швентек в социальных сетях.
«Знаю, что буду сильнее, чем когда-либо. Хочу быть с вами откровенной, хотя и знаю, что не сделала ничего плохого. Из уважения к моим фанатам и публике делюсь всеми подробностями этого самого длинного и сложного турнира в моей карьере. Моя самая большая надежда — в том, что вы останетесь со мной», — добавила одна из сильнейших теннисисток мира.
Последний раз Ига Швентек выходила на корт в начале сентября в четвертьфинальном матче против Джессики Пегулы на Открытом чемпионате США, где уступила со счетом 2:6, 4:6. 23-летняя полька четыре раза побеждала на «Ролан Гаррос» в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах, в 2022 году Ига также побеждала на Открытом чемпионате США. В общей сложности на протяжении 125 недель Швентек была первой ракеткой мира.