Серена Уильямс: СМИ писали, что я выгляжу как мужчина и принимаю допинг

«С того момента, как я выиграла свой первый турнир “Большого шлема”, и до сегодняшнего дня я занимала твёрдую позицию и говорила, что не собираюсь читать никаких статей о себе», — приводит слова теннисистки Sportskeeda.
«Когда я росла и до того, как стало известно о моем психическом здоровье, все было только в негативном ключе — я выгляжу как мужчина, я слишком сильная, я не могу быть настолько хороша, я, должно быть, принимаю допинг или что-то в этом роде… Это может либо взбодрить вас, либо по-настоящему расстроить», — добавила Серена.
Американская теннисистка Серена Уильямс завершила профессиональную карьеру в сентябре 2022 года после поражения от Айлы Томлянович в третьем круге Открытого чемпионата США 2022 года.
Серена Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка, единственная как среди мужчин, так и среди женщин обладательница карьерного «Золотого шлема», включающего победы во всех четырех турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на ее счету 38 побед в турнирах «Большого шлема», а по количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде — 23— Серена занимает второе место в истории женского тенниса и уступает только Маргарет Смит-Корт, которая побеждала на «мэйджорах» 24 раза.