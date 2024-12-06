Серена Уильямс: СМИ писали, что я выгляжу как мужчина и принимаю допинг

«Когда я росла и до того, как стало известно о моем психическом здоровье, все было только в негативном ключе — я выгляжу как мужчина, я слишком сильная, я не могу быть настолько хороша, я, должно быть, принимаю допинг или что-то в этом роде… Это может либо взбодрить вас, либо по-настоящему расстроить», — добавила Серена.