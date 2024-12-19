Спортсмены и рекламные ролики: Джокович в пасти у крокодила, а Овечкин — доставщик пиццы

Не осталась в стороне от спортсмена и известная сеть пиццерий Papa John's. В 2016 году Овечкин снялся в роли доставщика пиццы в одном из крайне трогательных рекламных видео. Александр рассказал историю о мечте детства — работать доставщиком пиццы. Ни в детстве, ни во взрослом возрасте ему не удавалось этого сделать: он путался в адресах, забывал пиццу, доставлял ее слишком поздно. Но однажды увидел во дворе одного из домов клюшку и понял, что не всем суждено быть доставщиками пиццы, ведь у кого-то лучше получаются другие вещи.