Спортсмены и рекламные ролики: Джокович в пасти у крокодила, а Овечкин — доставщик пиццы

Съемки, фотосессии, закрытые мероприятия, работа с актёрами на площадке — это еще одна часть жизни атлетов, в которой им важно преуспеть. В век развития информационных технологий все, кто далек от мира медиа, хотят быть в тренде. Одни поют песни и выпускают клипы, хотя раньше никогда не держали в руках микрофон, другие снимаются в рекламе чипсов или японской аниме-игры.
В этой подборке вы увидите имена спортсменов, которые не только добились успеха в спорте, но и стали лицом рекламного бренда, снявшись в необычных роликах или фотосессиях.
Новак Джокович в меню у крокодила Lacoste
Олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира, теннисист Новак Джокович — амбассадор Lacoste. Сейчас бренд производит лаконичную, минималистичную одежду для всех, кому такое по душе, но раньше она была предназначена преимущественно для спортсменов-теннисистов. Тем более, что сам создатель бренда Рене Лакоста был когда-то первой ракеткой мира и его волновал вопрос одежды, в которой было бы удобно и в жизни, и во время занятия спортом.
Иногда бренд всё же отходит от привычных строгих и сдержанных рамок и снимает рекламу, в которой Новак Джокович стоит прямо в пасти крокодила.
Конечно, и в этом заложен глубокий смысл — рекламная кампания Play Big нацелена на расширение границ бренда и стремлению вывести спортивную моду на новый уровень.
Интересный факт: когда Новак получил травму колена в течение сезона-2024, Lacoste ненадолго поменял свой логотип, выложив иллюстрацию крокодила с перебинтованной лапой.
Александр Овечкин — доставщик пиццы
В подборке с хоккеистами-лучшими друзьями в НХЛ мы упоминали о рекламном ролике страховой компании, где снялись Никлас Бэкстрем и Александр Овечкин — самые главные дружбаны в НХЛ. Однако «рекламографию» Овечкина можно перечислять еще долго — легендарный хоккеист весьма востребован среди брендов.
Не осталась в стороне от спортсмена и известная сеть пиццерий Papa John's. В 2016 году Овечкин снялся в роли доставщика пиццы в одном из крайне трогательных рекламных видео. Александр рассказал историю о мечте детства — работать доставщиком пиццы. Ни в детстве, ни во взрослом возрасте ему не удавалось этого сделать: он путался в адресах, забывал пиццу, доставлял ее слишком поздно. Но однажды увидел во дворе одного из домов клюшку и понял, что не всем суждено быть доставщиками пиццы, ведь у кого-то лучше получаются другие вещи.
Ролик действительно получился хорошим, плакали всей пиццерией, однозначный лайк!
Футболист Жюль Кунде в сливках для Jacquemus
Защитник «Барселоны» Жюль Кунде уже несколько лет является амбассадором бренда Jacquemus. Кунде участвует в экстравагантных фотосессиях, снимаясь на каблуках, в платье и юбках и, конечно, получает массу восхищений и хейта одновременно.
Но вот фотосессия в сливках крайне впечатлила общественность. На одном из бэкстейджей со съемки торс Кунде обмазали сливками, создав форму футболки. Слева у Жюля наклеен логотип бренда Jacquemus.
Итоговый результат, однако, Jacquemus не показал и оценить мы его не можем, но видео с бэкстейджа уже набрало больше 26,5 млн просмотров, поэтому, может быть, готовые фото уже и не требуются.
Андрей Аршавин и малосольные огурчики — вкус детства
Шикарный рекламный ролик Lays с Андреем Аршавиным, в 2011 году видели все, а вкус «Малосольные огурчики» до сих пор один из самых популярных в России. После старта продаж через некоторое время этот вкус чипсов правда пропал с полок, но в 2023 году упаковки «Малосольных огурчиков» вновь появились в магазинах и до сих пор радуют душу, глаз и желудок настоящих гурманов.
Сюжет рекламного ролика был прост и гениален: Аршавин, находясь заграницей, получил посылку от бабушки из России. Там лежала теплая футбольная форма, валенки, шапка-ушанка, заботливое письмо и чипсы с малосольными огурцами. Все самое родное и любимое слилось воедино в одном рекламном ролике и возымело нереальный успех!
Алина Загитова и Евгения Медведева — аниме-персонажи
Признавайтесь, вы не ожидали такого поворота событий, мы тоже! Тем не менее Алина Загитова и Евгения Медведева действительно снимались в рекламном ролике японской аниме-игры Puella Magi Madoka Magica Side Story: Magia Record.
По сюжету Медведева готовится к выступлению на льду и явно взволнована, а когда выходит на лед, то превращается в аниме-персонажа и видит Загитову. Вместе они начинают кружиться и волнение Медведевой исчезает.
Мария Шарапова в мемной футболке для бренда воды Evian
В 2010 году 23-летняя Шарапова заключила рекламный контракт с брендом воды Evian. Слоганом была фраза «живи как ребенок» и то, как ее воплощение увидели в рамках рекламной кампании Evian Live Young, менеджеры бренда, было весьма забавным.
Шарапову, конечно, не обмазывали сливками, но зато попросили надеть мемную футболу, где от самого ворота было нарисовано тело маленького ребенка. Вероятно, посыл был таким: тот, кто пьет нашу воду, живет также радостно, хорошо и легко, как маленькие дети. Однако выглядело это очень забавно и вызывало больше вопросов, чем восхищения.