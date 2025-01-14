Путинцева обыграла Элину Аванесян в первом круге Australian Open

В первом круге Путинцева встречалась с представительницей Армении Элиной Аванесян. Матч завершился в трех сетах со счетом 4:6, 7:5, 6:2. Девушки провели на корте чуть более двух часов.
В следующем раунде 30-летняя Юлия Путинцева сыграет против Чжан Шуай из Китая.
Напомним, Юлия Путинцева с 2012 года представляет Казахстан. Элина Аванесян сменила спортивное гражданство летом 2024 года, до августа прошлого года она представляла Россию.
Ранее седьмая ракетка мира Елена Рыбакина, которая также выступает за Казахстан, одержала победу в матче первого круга. Рыбакина в двух сетах со счетом 6:1,6:1 обыграла 16-летнюю Эмерсон Джонс из Австралии. Встреча продолжалась менее часа. В следующем круге финалистка Australian Open-2023 Рыбакина встретится с американкой Ивой Йович.
Первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии стартовал в Мельбурне 12 января и завершится 26 января. Призовой фонд соревнований увеличился на 11,6% по сравнению с прошлым годом и составляет $96,5 млн. Победительница Australian Open в одиночном разряде получит $2 169 650, а финалистка— $1 177 810. В прошлогоднем финале первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси обыграла Чжэн Циньвэнь из Китая.