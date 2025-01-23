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Соболенко останется первой ракеткой мира после окончания Australian Open

Теннисистка из Беларуси прогнозируемо выиграла свой полуфинал, а во втором матче ½ финала произошла сенсация.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси останется лидером рейтинга WTA по итогам Australian Open 2025 года. Соболенко в полуфинале обыграла 12-ю ракетку мира испанку Паулу Бадосу в двух сетах — 6:4, 6:2 и вышла в финал Открытого чемпионата Австралии.

Соперница Арины Соболенко в борьбе за первую строчку мирового рейтинга польская теннисистка Ига Швентек могла потеснить белоруску с лидирующей позиции только в случае более успешного выступления на Australian Open. Однако в своем полуфинале спортсменка из Польши уступила 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз (7:5, 1:6, 6:7 (8:10) и потеряла шансы стать первой ракеткой мира после окончания Открытого чемпионата Австралии.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 12 по 26 января. Арина Соболенко победила на двух последних турнирах и может стать первой теннисисткой после Мартины Хингис, которая выиграла турнир в Мельбурне три раза подряд. Спортсменке из Швейцарии это удалось в 1999 году.