Соболенко останется первой ракеткой мира после окончания Australian Open

Соперница Арины Соболенко в борьбе за первую строчку мирового рейтинга польская теннисистка Ига Швентек могла потеснить белоруску с лидирующей позиции только в случае более успешного выступления на Australian Open. Однако в своем полуфинале спортсменка из Польши уступила 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз (7:5, 1:6, 6:7 (8:10) и потеряла шансы стать первой ракеткой мира после окончания Открытого чемпионата Австралии.