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Даниил Медведев и Андрей Рублев поднялись в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев вернулся в топ-10 одиночного рейтинга ATP.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На прошлой неделе Медведев дошел до третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте‑Карло, что позволило ему подняться с 11-й строчки рейтинга на девятую.

Статус первой ракетки России сохранил за собой Андрей Рублев, который переместился с девятой позиции на восьмую. На «Мастерсе» в Монте-Карло он также дошел до третьего круга.

Лидером рейтинга остается Янник Синнер, который возглавил мировой рейтинг в июне этого года. В данный момент 23-летний итальянец отбывает дисквалификацию за допинг, которая завершится 4 мая.

Испанец Карлос Алькарас, ставший победителем «Мастерса» в Монте‑Карло, поднялся на вторую строчку в рейтинге, сместив с нее представителя Германии Александра Зверева.

Рейтинг АТР от 14 апреля:

  1. (1). Янник Синнер (Италия) — 9930 очков
  2. (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7720
  3. (2). Александр Зверев (Германия) — 7595
  4. (4). Тэйлор Фритц (США) — 5280
  5. (5). Новак Джокович (Сербия) — 4120
  6. (6). Джек Дрэйпер (Великобритания) — 3870
  7. (10). Алекс Де Минор (Австралия) — 3535
  8. (9). Андрей Рублев (Россия) — 3490
  9. (11). Даниил Медведев (Россия) — 3290
  10. (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 3215…
    27. (25). Карен Хачанов (Россия) — 1760…
    73. (68). Роман Сафиуллин (Россия) — 831.