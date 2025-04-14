Даниил Медведев и Андрей Рублев поднялись в рейтинге ATP

На прошлой неделе Медведев дошел до третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте‑Карло, что позволило ему подняться с 11-й строчки рейтинга на девятую.
Статус первой ракетки России сохранил за собой Андрей Рублев, который переместился с девятой позиции на восьмую. На «Мастерсе» в Монте-Карло он также дошел до третьего круга.
Лидером рейтинга остается Янник Синнер, который возглавил мировой рейтинг в июне этого года. В данный момент 23-летний итальянец отбывает дисквалификацию за допинг, которая завершится 4 мая.
Испанец Карлос Алькарас, ставший победителем «Мастерса» в Монте‑Карло, поднялся на вторую строчку в рейтинге, сместив с нее представителя Германии Александра Зверева.
Рейтинг АТР от 14 апреля:
- (1). Янник Синнер (Италия) — 9930 очков
- (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7720
- (2). Александр Зверев (Германия) — 7595
- (4). Тэйлор Фритц (США) — 5280
- (5). Новак Джокович (Сербия) — 4120
- (6). Джек Дрэйпер (Великобритания) — 3870
- (10). Алекс Де Минор (Австралия) — 3535
- (9). Андрей Рублев (Россия) — 3490
- (11). Даниил Медведев (Россия) — 3290
- (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 3215…
27. (25). Карен Хачанов (Россия) — 1760…
73. (68). Роман Сафиуллин (Россия) — 831.