Даниил Медведев опустился на десятое место в рейтинге ATP

29-летний россиянин уступил свою позицию датчанину Хольгеру Руне, который на минувшей неделе одержал победу на турнире категории ATP-500 в Барселоне. Сам Медведев на прошлой неделе на корт не выходил.
Звание первой ракетки России оставил за собой Андрей Рублев, который располагается на восьмой строчке. На две позиции поднялся Карен Хачанов, который в Барселоне дошел до полуфинала, уступив Руне (3:6, 2:6). Теперь он располагается на 25-м месте.
Лидером рейтинга остается Янник Синнер, который возглавил мировой рейтинг в июне этого года. На данный момент 23-летний итальянец отбывает дисквалификацию за допинг, которая завершится 4 мая. На второе место поднялся немец Александр Зверев, который обошел испанца Карлоса Алькараса.
Рейтинг ATP от 21 апреля:
- (1). Янник Синнер (Италия) — 9 930
- (3). Александр Зверев (Германия) — 8085
- (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8050
- (4). Тэйлор Фритц (США) — 5115
- (5). Новак Джокович (Сербия) — 4120
- (6). Джек Дрэйпер (Великобритания) — 3820
- (7). Алекс Де Минор (Австралия) — 3585
- (8). Андрей Рублев — 3530…
- (13). Хольгер Руне (Дания) — 3480
- (9). Даниил Медведев — 3290…
25 (27). Карен Хачанов — 1960…
73 (73). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 856.