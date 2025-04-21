Даниил Медведев опустился на десятое место в рейтинге ATP

Звание первой ракетки России оставил за собой Андрей Рублев, который располагается на восьмой строчке. На две позиции поднялся Карен Хачанов, который в Барселоне дошел до полуфинала, уступив Руне (3:6, 2:6). Теперь он располагается на 25-м месте.