Российские теннисисты не вошли в топ‑10 ATP впервые с 2019 года

В обновленном рейтинге АТР Медведев опустился с 10-го места на 11-е. Рублев, не сумевший защитить рейтинговые очки за прошлогоднюю победу на «Мастерсе» в Мадриде, потерял сразу девять позиций в рейтинге и опустился на 17-ю строчку.