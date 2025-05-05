Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские теннисисты не вошли в топ‑10 ATP впервые с 2019 года

Российский теннисист Даниил Медведев обошел Андрея Рублева в одиночном рейтинге АТР и вернул себе статус первой ракетки страны.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В обновленном рейтинге АТР Медведев опустился с 10-го места на 11-е. Рублев, не сумевший защитить рейтинговые очки за прошлогоднюю победу на «Мастерсе» в Мадриде, потерял сразу девять позиций в рейтинге и опустился на 17-ю строчку.

Таким образом, впервые с июня 2019 года в топ-10 одиночного рейтинга ATP не будет ни одного россиянина.

Лидером рейтинга остается итальянец Янник Синнер, отбывший трехмесячную дисквалификацию за допинг. На второй строчке располагается немец Александр Зверев, на третьей — испанец Карлос Алькарас. Серб Новак Джокович откатился на шестую строчку. Норвежец Каспер Рууд, выигравший «Мастерс» в Мадриде, вернул себе место в топ-10.

Рейтинг ATP от 5 мая:

  1. (1). Янник Синнер (Италия) — 9 730
  2. (2). Александр Зверев (Германия) — 8085
  3. (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7850
  4. (4). Тейлор Фритц (США) — 4815
  5. (6). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4440
  6. (5). Новак Джокович (Сербия) — 4130
  7. (15). Каспер Рууд (Норвегия) — 3715
  8. (7). Алекс Де Минор (Австралия) — 3635
  9. (11). Лоренцо Музетти (Италия) — 3550
  10. (9). Хольгер Руне (Дания) — 3440
  11. (10). Даниил Медведев (Россия) — 3290…
    17 (8). Андрей Рублев (Россия) — 2580…
    24 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1910…
    77 (73). Роман Сафиуллин (Россия) — 816.