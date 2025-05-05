Российские теннисисты не вошли в топ‑10 ATP впервые с 2019 года

В обновленном рейтинге АТР Медведев опустился с 10-го места на 11-е. Рублев, не сумевший защитить рейтинговые очки за прошлогоднюю победу на «Мастерсе» в Мадриде, потерял сразу девять позиций в рейтинге и опустился на 17-ю строчку.
Таким образом, впервые с июня 2019 года в топ-10 одиночного рейтинга ATP не будет ни одного россиянина.
Лидером рейтинга остается итальянец Янник Синнер, отбывший трехмесячную дисквалификацию за допинг. На второй строчке располагается немец Александр Зверев, на третьей — испанец Карлос Алькарас. Серб Новак Джокович откатился на шестую строчку. Норвежец Каспер Рууд, выигравший «Мастерс» в Мадриде, вернул себе место в топ-10.
Рейтинг ATP от 5 мая:
- (1). Янник Синнер (Италия) — 9 730
- (2). Александр Зверев (Германия) — 8085
- (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7850
- (4). Тейлор Фритц (США) — 4815
- (6). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4440
- (5). Новак Джокович (Сербия) — 4130
- (15). Каспер Рууд (Норвегия) — 3715
- (7). Алекс Де Минор (Австралия) — 3635
- (11). Лоренцо Музетти (Италия) — 3550
- (9). Хольгер Руне (Дания) — 3440
- (10). Даниил Медведев (Россия) — 3290…
17 (8). Андрей Рублев (Россия) — 2580…
24 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1910…
77 (73). Роман Сафиуллин (Россия) — 816.