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Все события тенниса на 2025 год: календарь

Рассказываем о предстоящих крупных турнирах с участием российских теннисистов и главных звезд мирового тенниса.

Источник: Getty Images

Июнь

25 мая - 8 июняATP, WTA"Ролан Гаррос"Париж, Франция
9 июня - 15 июняATPТурнир ATP 250Штутгарт, Германия
9 июня - 15 июняATPТурнир ATP 250Хертогенбос, Нидерланды
9 июня - 15 июняWTAТурнир WTA 250Хертогенбос, Нидерланды
9 июня - 15 июняWTAТурнир WTA 500Лондон, Великобритания
16 июня - 22 июняATPТурнир ATP 500Халле, Германия
16 июня - 22 июняATPТурнир ATP 500Лондон, Великобритания
16 июня - 22 июняWTAТурнир WTA 500Берлин, Германия
16 июня - 22 июняWTAТурнир WTA 250Ноттингем, Великобритания
23 июня - 29 июняATPТурнир ATP 250Санта-Понсе, Испания
23 июня - 29 июняATPТурнир ATP 250Истборн, Великобритания
23 июня - 29 июняWTAТурнир WTA 500Бад-Хомбург, Германия
23 июня - 29 июняWTAТурнир WTA 250Истборн, Великобритяния

Июль

30 июня - 13 июляATP, WTA"Уимблдон"Лондон, Великобритания
14 июля - 20 июляATPТурнир ATP 250
Бостад, Швеция
14 июля - 20 июляATPТурнир ATP 250Гштаад, Швейцария
14 июля - 20 июляATPТурнир ATP 250Лос-Кабос, Мексика
14 июля - 20 июляWTAТурнир WTA 250Будапешт, Венгрия
14 июля - 20 июляWTAТурнир WTA 250Гамбург, Германия
21 июля - 27 июляATPТурнир ATP 250Вашингтон, США
21 июля - 27 июляATPТурнир ATP 250Китцбюэль, Австрия
21 июля - 27 июляATPТурнир ATP 250Умаг, Хорватия
21 июля - 27 июляWTAТурнир WTA 500Вашингтон, США
21 июля - 27 июляWTAТурнир WTA 250Прага, Чехия
27 июля - 7 августаATPМастерсМонреаль, Канада
27 июля - 7 августаWTAТурнир WTA 1000Монреаль, Канада