Все события тенниса на 2025 год: календарь

Июнь
|25 мая - 8 июня
|ATP, WTA
|"Ролан Гаррос"
|Париж, Франция
|9 июня - 15 июня
|ATP
|Турнир ATP 250
|Штутгарт, Германия
|9 июня - 15 июня
|ATP
|Турнир ATP 250
|Хертогенбос, Нидерланды
|9 июня - 15 июня
|WTA
|Турнир WTA 250
|Хертогенбос, Нидерланды
|9 июня - 15 июня
|WTA
|Турнир WTA 500
|Лондон, Великобритания
|16 июня - 22 июня
|ATP
|Турнир ATP 500
|Халле, Германия
|16 июня - 22 июня
|ATP
|Турнир ATP 500
|Лондон, Великобритания
|16 июня - 22 июня
|WTA
|Турнир WTA 500
|Берлин, Германия
|16 июня - 22 июня
|WTA
|Турнир WTA 250
|Ноттингем, Великобритания
|23 июня - 29 июня
|ATP
|Турнир ATP 250
|Санта-Понсе, Испания
|23 июня - 29 июня
|ATP
|Турнир ATP 250
|Истборн, Великобритания
|23 июня - 29 июня
|WTA
|Турнир WTA 500
|Бад-Хомбург, Германия
|23 июня - 29 июня
|WTA
|Турнир WTA 250
|Истборн, Великобритяния
Июль
|30 июня - 13 июля
|ATP, WTA
|"Уимблдон"
|Лондон, Великобритания
|14 июля - 20 июля
|ATP
|Турнир ATP 250
|Бостад, Швеция
|14 июля - 20 июля
|ATP
|Турнир ATP 250
|Гштаад, Швейцария
|14 июля - 20 июля
|ATP
|Турнир ATP 250
|Лос-Кабос, Мексика
|14 июля - 20 июля
|WTA
|Турнир WTA 250
|Будапешт, Венгрия
|14 июля - 20 июля
|WTA
|Турнир WTA 250
|Гамбург, Германия
|21 июля - 27 июля
|ATP
|Турнир ATP 250
|Вашингтон, США
|21 июля - 27 июля
|ATP
|Турнир ATP 250
|Китцбюэль, Австрия
|21 июля - 27 июля
|ATP
|Турнир ATP 250
|Умаг, Хорватия
|21 июля - 27 июля
|WTA
|Турнир WTA 500
|Вашингтон, США
|21 июля - 27 июля
|WTA
|Турнир WTA 250
|Прага, Чехия
|27 июля - 7 августа
|ATP
|Мастерс
|Монреаль, Канада
|27 июля - 7 августа
|WTA
|Турнир WTA 1000
|Монреаль, Канада