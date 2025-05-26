«Ролан Гаррос», Саудовская лига, российский баскетбол: что смотреть сегодня

Главная интрига — удастся ли Криштиану Роналду удержать звание лучшего бомбардира. В прошлом туре он забил впервые за три матча. Всего у португальца 24 гола в саудовской лиге, но это не гарантирует ему звание лучшего бомбардира. У Айвана Тоуни из «Аль-Ахли» 22 мяча. «Аль-Наср» занимает четвертое место, но имеет шансы на третье. Для этого клубу Криштиану необходимо побеждать и надеяться, что в параллельном матче «Аль-Кадисия» не наберет 3 очка в игре с «Аль-Хилялем».