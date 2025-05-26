«Ролан Гаррос», Саудовская лига, российский баскетбол: что смотреть сегодня

Первый круг «Ролан Гаррос». Карен Хачанов (Россия, 24) — Александар Вукич (Австралия)
15:00* (время начала может измениться). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IP-TV, паблики во Вконтакте.
На грунтовом турнире «Большого шлема» идут матчи первого круга. Сегодня вступит в борьбу Карен Хачанов. Его соперником является австралиец Александар Вукич. На данный момент счет в личных встречах этих теннисистов 2−1 в пользу россиянина, который является фаворитом поединка.
В женской сетке 26 мая сыграют четыре представительницы России. Вероника Кудерметова в 12 часов* сыграет с болгаркой Викторией Томовой. Сестра Вероники Полина Кудерметова попытается обыграть экс-победительницу «Ролан Гаррос» Елену Остапенко из Латвии (17:30*). Людмиле Самсоновой будет противостоять египтянка Майар Шериф (13:30*). Екатерина Александрова в матче за выход во второй круг сразится с итальянкой Бронцетти.
Саудовская Про-лига. «Аль-Фатех» — «Аль-Наср»
21:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IP-TV, паблики во Вконтакте.
В Саудовской Аравии пройдет заключительный тур чемпионата. Интриги в борьбе за титул и второе место уже нет. Первое место себе гарантировал «Аль-Иттихад». 10-й титул клубу из Джидды помогли завоевать звездные легионеры — Н'Голо Канте, Фабиньо, Карим Бензема. Вторым стал «Аль-Хиляль».
Главная интрига — удастся ли Криштиану Роналду удержать звание лучшего бомбардира. В прошлом туре он забил впервые за три матча. Всего у португальца 24 гола в саудовской лиге, но это не гарантирует ему звание лучшего бомбардира. У Айвана Тоуни из «Аль-Ахли» 22 мяча. «Аль-Наср» занимает четвертое место, но имеет шансы на третье. Для этого клубу Криштиану необходимо побеждать и надеяться, что в параллельном матче «Аль-Кадисия» не наберет 3 очка в игре с «Аль-Хилялем».
Единая лига. УНИКС — «Локомотив-Кубань»
19:30. Где смотреть: Матч ТВ.
В Единой баскетбольной лиге в разгаре распределение медалей. Сегодня стартует серия за третье место. УНИКС в полуфинале не смог ни разу обыграть ЦСКА, а краснодарцы провели все семь игр, в напряженной борьбе уступив петербургскому «Зениту».
Какая из команд начнет с победы серию за бронзовые медали? Станут ли домашний паркет и большее количестве выходных дней преимуществом для УНИКСа? Удастся ли «Локомотиву» продемонстрировать игровую форму, которой лишь немного не хватило для выхода в финал? Посмотрим, как начнется эта серия.