Матч Калинской за титул, финал Евро-2025: что посмотреть сегодня

Теннис. Женщины. Вашингтон. Финал. Анна Калинская (Россия, 48) — Лейла Фернандес (Канада, 36)
21:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
48-я ракетка мира Анна Калинская поборется за титул на турнире категории WTA 500 в Вашингтоне. Россиянка встретится с представительницей Канады Лейлой Фернандес, которая занимает 36-е место в мировом рейтинге.
Ранее девушки встречались на корте один раз. В 2021 году на турнире в Гвадалахаре Фернандес обыграла Калинскую. Для 26-летней Калинской этот выход в финал стал третьим в карьере. На уровне WTA в одиночном разряде она еще ни разу не смогла завоевать трофей. По итогам турнира россиянка поднимется гарантированно на 17 позиций и займет 31-е место в мировом рейтинге.
Волейбол. Лига наций. Женщины. Финал. Италия — Бразилия
21:00. Где смотреть: Окко Спорт.
Действующие чемпионки турнира сборная Италии поборется за награды высшей пробы с Бразилией. В последний раз бразильянки выходили в финал турнира в 2022 году, где уступили представительницам Италии. Сможет ли национальная команда Бразилии взять реванш? Ответ узнаем уже скоро.
Чемпионат мира по водным видам спорта. Мужчины. Прыжки в воду. Трамплин 1 м
12:25. Где смотреть: «Матч ТВ».
Россиянин Геннадий Фокин выступит в финале прыжков в воду с метрового трамплина. Он показал результат 359,75 балла и занял восьмое место в предварительном раунде.
В активе сборной России уже есть восемь наград турнира, в том числе три золота. Фокин попробует побороться с серьезными соперниками и принести еще одну медаль в копилку национальной команды.
«Формула-1». Гран-при Бельгии.
16:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Четвертый раз раз в сезоне и 13-й в карьере с поула будет стартовать пилот «Макларена» Ландо Норрис. Рядом с Норрисом гонку начнет его партнер по команде и лидер общего зачета пилотов этого сезона Оскар Пиастри. В случае победы Норрис может отобрать первую строчку у Пиастри и возглавить личный зачет. Позволит ли австралийский гонщик сместить себя с первого места или же Оскар удержит лидерство?
«Тур де Франс». Женщины. 2-й этап. Брест — Кемпер
13:50. Где смотреть: Окко спорт.
Сегодня, 27 июля, заканчивается мужская велогонка, в которой победу в четвертый раз в карьере одержал словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates. Теперь любители велоспорта смогут наблюдать за женским туром.
Одна из лидеров мирового велоспорта Деми Воллеринг из команды FDJ Suez попробует взять реванш в гонке за прошлогоднее поражение. Протяженность тура составит 9 этапов. На втором этапе девушкам предстоит преодолеть 110 км с подъемами не самой сложной категории, поэтому выиграть этап может множество участниц. Желтую майку лидера после первого этапа наденет Марианна Вос из команды Team Visma Lease Bike.
Футбол. 2-й тур РПЛ. «Рубин» — «Зенит»
19:30. Где смотреть: «Матч ТВ».
Один из претендентов на чемпионство в этом сезоне «Зенит» сыграет на выезде с казанским «Рубином». В 1-м туре РПЛ «Рубин» на выезде обыграл «Ахмат» со счетом 2:0, а «Зенит» на своем поле оказался сильнее «Ростова» (2:1). Сможет ли команда Сергея Семака увезти три очка из Казани? Ответ узнаем уже этим вечером.
Футбол. Чемпионат Европы среди женщин. Финал. Англия — Испания
19:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Действующие чемпионки Евро сборная Англии встретится в финале со сборной Испании. Национальная команда Испании ни разу в истории не выигрывала турнир. Англичанки в 2022 году впервые завоевали титул.
Два года назад сборная Испании выиграла чемпионат мира, который проходил в Австралии и Новой Зеландии. В решающем матче испанские футболистки обыграли представительниц Англии. Получится у англичанок взять реванш или Испания вновь окажется сильнее? Ответ узнаем уже сегодня.