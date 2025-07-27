Матч Калинской за титул, финал Евро-2025: что посмотреть сегодня

Четвертый раз раз в сезоне и 13-й в карьере с поула будет стартовать пилот «Макларена» Ландо Норрис. Рядом с Норрисом гонку начнет его партнер по команде и лидер общего зачета пилотов этого сезона Оскар Пиастри. В случае победы Норрис может отобрать первую строчку у Пиастри и возглавить личный зачет. Позволит ли австралийский гонщик сместить себя с первого места или же Оскар удержит лидерство?