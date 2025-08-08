5 спортсменов, которые стали богаче после завершения карьеры

Кроме того, он владеет сетью стриптиз-клубов Girl Collection в Лас-Вегасе, пробует себя в цифровом бизнесе, развивая проекты в сфере NFT, а также продолжает участвовать в выставочных боях. За такие поединки Флойд получает гонорары от 10 миллионов долларов, не считая доходов от трансляций. Он признается, что часто советуется с предпринимателями, внимательно следит за новыми возможностями и стремится к тому, чтобы каждый его шаг приносил прибыль.