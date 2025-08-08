5 спортсменов, которые стали богаче после завершения карьеры

Чемпионские медали и рекордные гонорары — это далеко не единственный способ стать богатым спортсменом. Многие звезды спорта, сумев грамотно распорядиться своей славой и капиталом, сделали состояние вне спортивных арен. Рассказываем, что для этого делали спортсмены и как им это удалось.
Мария Шарапова — от корта к конфетному бизнесу
Завершив спортивную карьеру в 2020 году, Мария Шарапова не ушла в тень — напротив, ее активность только набрала обороты. Уже в 2012 году, продолжая выступать на корте, она решила попробовать себя в бизнесе и запустила собственный бренд сладостей под игривым названием Sugarpova. Начав с конфет, бренд вскоре расширил ассортимент — на полках появились шоколад, мармелад, жевательные шарики и даже трюфели.
В старт проекта Шарапова вложила около 500 тысяч долларов, и как показывают цифры, не прогадала. Уже через три года ее бизнес приносил доходы в десятки миллионов, а сама теннисистка, даже несмотря на дисквалификацию в 2016 году, продолжала активно развивать дело.
Особенный рост пришелся на 2018 год: благодаря контрактам с такими гигантами, как Kroger Co. и 7-Eleven, продукция Sugarpova продавалась более чем в 50 тысячах торговых точек по всему миру. К тому моменту проект стал не просто увлечением, а полноценной международной компанией.
Флойд Мейвезер — бои ради шоу и империя недвижимости
Флойд Мейвезер за годы выступлений заработал более миллиарда долларов, но главное: научился извлекать прибыль из внимания к своей персоне. Яркий пример — бой с Конором Макгрегором. Это было не просто спортивное состязание, а тщательно срежиссированное шоу. Словесные перепалки, яркие образы, резонанс в прессе принесли Флойду около 100 миллионов долларов и подтвердили: он умеет не только боксировать, но и продавать зрелище.
Флойд стал самым богатым спортсменом десятилетия по версии Forbes, обогнав Роналду и Месси. При этом его доходы распределены по разным направлениям. Он инвестировал в элитную недвижимость, в том числе в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, запустил собственный бренд спортивной одежды The Money Team, заключил коллаборации с модными марками вроде Philipp Plein. После победы над Макгрегором открыл сеть фитнес-клубов Mayweather Boxing + Fitness — франшиза распространилась по США и даже добралась до России, включая Москву и Санкт-Петербург.
Кроме того, он владеет сетью стриптиз-клубов Girl Collection в Лас-Вегасе, пробует себя в цифровом бизнесе, развивая проекты в сфере NFT, а также продолжает участвовать в выставочных боях. За такие поединки Флойд получает гонорары от 10 миллионов долларов, не считая доходов от трансляций. Он признается, что часто советуется с предпринимателями, внимательно следит за новыми возможностями и стремится к тому, чтобы каждый его шаг приносил прибыль.
Александр Овечкин — рекламные контракты и бизнес в США
Александр Овечкин — один из самых известных российских хоккеистов, капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ. По оценкам аналитиков, за карьеру в НХЛ Овечкин уже заработал более 161 миллиона долларов, а его действующий контракт рассчитан до сезона 2025/26. Общая сумма выплат по нему превысит 171 миллион долларов. Это один из самых высоких заработков среди российских игроков за всю историю лиги.
Помимо спортивных достижений, он активно развивает коммерческие проекты. Дополнительный доход Овечкину приносят рекламные контракты. Он сотрудничал с такими брендами, как Nike, Coca-Cola, Gillette, Hublot, Fanatics, Bauer, CCM, Electronic Arts, Energizer, а также с российскими компаниями, включая Промсвязьбанк и Фонбет. В 2018 году он инвестировал около 10 миллионов долларов в развитие сети Papa John’s в России, став партнером компании PJ Western.
Также Овечкин вкладывает деньги в недвижимость и финансовые инструменты. В интервью Forbes он рассказывал, что около 20% дохода направляет в американские облигации — этим управляет его финансовый консультант. Кроме того, хоккеист интересуется инвестициями в IT и другие бизнес-направления.
Фернандо Алонсо — гоночный бизнес и часовое производство
Фернандо Алонсо давно вышел за пределы образа гонщика, сосредоточенного только на трассе. Сегодня его имя связано не только с Формулой-1, но и с бизнесом, модой и часовым искусством.
Один из главных проектов Алонсо вне автоспорта — это агентство A14 Management, которое помогает молодым пилотам строить карьеру в автоспорте. Алонсо не просто дает советы издалека, он лично работает с подопечными. Например, он занимался тренировками с гонщиком Николой Цоловым, которого многие считают перспективным новичком. Для Алонсо это способ передать опыт и вложиться в будущее спорта, который его сформировал.
Но не только автоспорт привлекает Алонсо. В 2017 году он запустил бренд Kimoa — одежду и аксессуары в духе калифорнийского лайфстайла. И хотя в 2021 году бизнес перешел к американским владельцам, Алонсо до сих пор представляет бренд как амбассадор.
Отдельная страница его карьеры — часы, Алонсо участвовал в разработке дизайна этих изделий. Так было, например, с моделью Viceroy, украшенной его логотипом. А сотрудничество со швейцарской компанией Richard Mille превратилось в настоящий арт-проект: вдохновленная японскими самурайскими традициями модель RM-47 Tourbillon создавалась около четырех лет и вышла ограниченным тиражом — всего 75 экземпляров. Сам Алонсо называет эту работу одной из самых интересных вне гоночного мира.
Александр Поветкин — от ринга к бизнесу и политике
Многие могли подумать, что Поветкин уйдет в тень после завершения карьеры в 2021 году. Но он выбрал совсем другой путь — взялся за бизнес и общественную работу, чтобы оставить след не только на ринге, но и за его пределами.
В 2022 году он открыл боксерскую академию. Александр вкладывает туда весь свой опыт, формируя новую философию: бой не только про силу, но и про дисциплину, умение слышать свое тело и принимать верные решения в сложных ситуациях. Академия быстро набирает популярность, и многие молодые бойцы видят в Поветкине не только наставника, но и пример для подражания.
Поветкин не забывает и про социальную сторону — он активно поддерживает проект «Бокс без границ», который помогает детям из неблагополучных семей найти себя в спорте. Летом 2023 года он провел благотворительный турнир, собрав деньги на реабилитацию спортсменов с травмами.
Неожиданным поворотом в его карьере стал приход в политику. В мае 2024 года Поветкин занял пост заместителя губернатора Вологодской области, но спустя полгода решил уйти, чтобы больше времени уделять семье и личным делам.
Истории этих пяти спортсменов показывают, что спортивная карьера — это лишь одна из ступеней к успеху. Умение инвестировать, создавать собственные бренды и использовать медийность помогают не просто заработать миллионы, но и сохранить их надолго.