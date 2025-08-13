Шарапова, Овечкин, Хабиб: 5 звезд спорта, которые сменили имидж

Звезда мирового хоккея Александр Овечкин резко сменил стиль после женитьбы на Анастасии Шубской. Если раньше хоккеист отдавал предпочтение спортивным и молодежным образам, то теперь в его шкафу все больше стильных и статусных вещей. Для официальных или праздничных мероприятий Овечкин предпочитает классический костюм с ярким галстуком, например, красным или зеленым — в тон платья его супруги Анастасии. А в повседневной жизни Овечкин отдает предпочтение casual-образам: джинсы, свитеры, кожаные куртки — базовые вещи, но с акцентом на качество и детали.