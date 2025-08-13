Шарапова, Овечкин, Хабиб: 5 звезд спорта, которые сменили имидж

Мы привыкли видеть чемпионов в форме сборной или в тренировочных спортивных костюмах. Но эти звезды спорта решили выглядеть иначе и резко сменили образ. Одни теперь носят строгие классические костюмы, другие — перешли на гламурный стиль, а третьи и вовсе заслуживают звания иконы стиля. Рассказываем о пяти российских спортсменах, которые не просто сменили имидж, но еще и стали после этого популярнее.
Мария Шарапова — из спортсменки в элегантную леди
Еще во время спортивной карьеры наряды теннисистки Марии Шараповой обсуждались не меньше, чем ее достижения. Даже на корте она умудрялась сочетать спортивный стиль и элегантность: например, появлялась на турнире в «маленьком черном платье» или в розовом с плиссированной юбкой — и уже тогда входила в ТОП самых стильных спортсменов.
После ухода из спорта Шарапова не просто сменила гардероб — она «перезапустила» себя. Ее соцсети превратились в глянцевый журнал: фото с красных дорожек, реклама люксовых брендов, дорогие и стильные образы. Теперь Шарапова предпочитает минималистичные монохромные наряды. И сейчас ее обсуждают не только как экс-спортсменку, но и как влиятельную бизнесвумен и икону стиля.
Хабиб Нурмагомедов — вместо черной футболки строгие костюмы
Хабиб Нурмагомедов, бывший чемпион UFC в легком весе, после ухода из спорта в 2020 году кардинально изменил свой имидж. Если раньше это был боец в рашгарде или черной футболке со строгим взглядом, то сейчас он чаще выбирает деловую одежду или лаконичный кэжуал и ведет себя как влиятельный предприниматель: деловые встречи в Дубае и обложки журналов вроде «Forbes» обязывают.
Хабиб активно развивает бизнес, инвестирует в различные проекты и выступает на публичных мероприятиях. Его новый образ — это уверенность, успех и лидерство. Это изменение позволило ему расширить аудиторию и стать не только спортивной звездой, но и влиятельной фигурой в мире бизнеса и политики.
Александр Овечкин — стильный семьянин
Звезда мирового хоккея Александр Овечкин резко сменил стиль после женитьбы на Анастасии Шубской. Если раньше хоккеист отдавал предпочтение спортивным и молодежным образам, то теперь в его шкафу все больше стильных и статусных вещей. Для официальных или праздничных мероприятий Овечкин предпочитает классический костюм с ярким галстуком, например, красным или зеленым — в тон платья его супруги Анастасии. А в повседневной жизни Овечкин отдает предпочтение casual-образам: джинсы, свитеры, кожаные куртки — базовые вещи, но с акцентом на качество и детали.
Сейчас хоккеист активно работает над своим медиа-образом. Овечкин стал чаще появляться в соцсетях, где делится семейными моментами и показывает свою жизнь за пределами льда. Он стал более открытым в интервью, начал участвовать в развлекательных шоу и активно взаимодействует с фанатами.
Светлана Хоркина — от спортивной звезды к публичной фигуре
Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, после завершения карьеры кардинально сменила не только внешний стиль, но и риторику. Если раньше ее образ был сосредоточен на спортивных достижениях, и ходила она преимущественно в тренировочных костюмах и кроссовках, то сейчас она позиционирует себя как публичную фигуру с яркими высказываниями.
Ее гардероб тоже меняется: на смену спорным образам приходят светлые платья и деловые костюмы. По признанию Хоркиной, костюмы она с удовольствием носит, поскольку чувствует себя в них комфортно.
Ее образ сегодня — это сочетание харизмы, уверенности и готовности к публичным дебатам, что сделало ее одной из самых обсуждаемых фигур в российском спорте и медиа.
Алина Загитова — от подросткового имиджа к взрослому гламуру
Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию в 15 лет — и сразу обрела популярность. Тогда ее стиль в одежде был простым, удобным и подростковым: в повседневной жизни фигуристка носила худи, джинсы и футболки. Загитова взрослела на глазах у страны, и менялся ее образ. Теперь она перешла к взрослому гламурному стилю и стала еще популярнее.
Алина стала появляться на телевидении в качестве ведущей шоу «Ледниковый период», участвовать в модных презентациях и сотрудничать с известными брендами. Ее новый стиль — это яркий макияж, элегантные наряды, смелые фотосессии и уверенная подача себя в медиа и соцсетях. Это позволило ей расширить аудиторию и стать популярной не только среди поклонников фигурного катания, но и среди широкой публики.
Смена имиджа — это не «обновить гардероб». Это мощный инструмент для спортсменов, который открывает новые возможности и привлекает внимание к их личности за пределами спортивной карьеры.