Сильные и красивые: 3 чемпионки, которые не боятся показывать фигуру

Они побеждали на кортах, стадионах и в олимпийских финалах, а теперь завоевывают модные подиумы и глянцевые обложки. Эти чемпионки доказывают: сила, мускулы и характер могут быть не менее притягательными, чем классические каноны красоты.

Мария Андрианова
Автор Спорт Mail
Коллаж фотографий Серены Уильямс, Алекс Морган и Марии Шараповой
Эти спортсменки изменили общественные представления о красоте.Источник: Соцсети

Современные стандарты красоты давно ушли далеко вперед. Это уже не «90−60−90», а новые эталоны. Сегодня на обложках журналов и модных показах появляются не хрупкие модели, а спортсменки с силой мышц и улыбкой чемпионки. Они ломают стереотипы и доказывают: спортивное тело, с его мощью и индивидуальностью, достойно восхищения.

Серена Уильямс: сила и элегантность в одном кадре

Коллаж фотографий Серены Уильямс, сочетающей силу и элегантность в одном кадре
Серена Уильямс.Источник: Соцсети

Американская теннисистка Серена Уильямс — частый гость на обложках журналов и модных показах. Спортсменка с удовольствием снимается для глянца и брендов, подчеркивая мускулатуру и женственность. Она появлялась на обложках «Harper's Bazaar», «Vogue», «Glamour», «Vanity Fair» и др. А в 2019 году попала на обложку журнала «Sports Illustrated» и возглавила рейтинг 50 самых стильных спортсменов.

Помимо этого Серену часто приглашают моделью крупные бренды. Например, она сотрудничает с Nike, брендом швейцарских часов, рекламирует автомобили, наушники и др. А в 2021 году Серена Уильямс снялась в рекламном ролике Gucci, посвященном выходу новой коллекции сумок.

Алекс Морган: звезда с обложек Vogue и Sports Illustrated

Коллаж фотографий Алекс Морган, звезды с обложек
Алекс Морган.Источник: Соцсети

Алекс Морган — не только титулованная футболистка и олимпийская чемпионка, но и инфлюенсер. Ее футбольная карьера всегда сопровождалась fashion-проектами, где она представляла собой идеал современного женского спортивного стиля. Алекс появлялась на обложках журналов Time, Adweek, Glamour, Maxim, Shape, Vogue, Elle и др. В 2019 году она попала на обложку Sports Illustrated, где продемонстрировала идеальный пресс. «Это показывает, насколько я сильная», — сказала Алекс про свою съемку для журнала.

Алекс Морган снимается не только для глянца, но и для брендов одежды. Например, она сотрудничает с Nike, а в 2023 году участвовала в рекламной кампании нижнего белья бренда Calvin Klein.

Мария Шарапова: классика гламура в спортивном теле

Коллаж фотографий Марии Шараповой, воплощающей классику гламура в спортивном теле
Мария Шарапова.Источник: Соцсети

Мария Шарапова, пятикратная победительница «Большого шлема» давно стала иконой стиля. Ее сотрудничество с модой началось не после спорта, а параллельно. В перерывах между тренировками и матчами она стала появляться на обложках Sports Illustrated, InStyle, Tatler, Harper’s Bazaar, Glamour, Esquire и работать с разными брендами. Например, ювелирный магнат Tiffany & Co выпустил именные серьги «Мaria Sharapova», а бренд швейцарских часов TAG Heuer назвал в честь теннисистки некоторые модели.

Завершив карьеру в 2020 году, Шарапова стала еще больше участвовать в fashion-проектах. Ее стиль — аристократичный гламур с атлетичным акцентом. Она выходит на красные дорожки, появляется на Неделях моды, активно фотографируется сама и продюсирует съемки. Например, она спродюсировала и поучаствовала в рекламной съемке, вдохновленной 1970-ми, где она в купальнике лежит на шезлонге.

Их тела — не шаблон «90−60−90», а история побед и уверенность, которая родилась на корте или футбольном поле.