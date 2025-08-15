Сильные и красивые: 3 чемпионки, которые не боятся показывать фигуру

Алекс Морган — не только титулованная футболистка и олимпийская чемпионка, но и инфлюенсер. Ее футбольная карьера всегда сопровождалась fashion-проектами, где она представляла собой идеал современного женского спортивного стиля. Алекс появлялась на обложках журналов Time, Adweek, Glamour, Maxim, Shape, Vogue, Elle и др. В 2019 году она попала на обложку Sports Illustrated, где продемонстрировала идеальный пресс. «Это показывает, насколько я сильная», — сказала Алекс про свою съемку для журнала.