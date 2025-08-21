Даниил Медведев: я всегда с радостью приезжаю в Нью-Йорк

«Честно говоря, я люблю играть на US Open. Есть турниры, куда возвращаешься и думаешь: “Ну ладно, ещё один год. Я уважаю каждый турнир, но в Нью-Йорк я всегда приезжаю с радостью, там мне по-настоящему нравится и я всегда хочу там победить. Это единственный турнир “Большого шлема”, на котором я побеждал, поэтому я очень хочу взять ещё один именно здесь. Думаю, это мой лучший шанс, потому что мои сильные игровые стороны максимально подходят под это покрытие.



В 2019 году была неприятная ситуация с американскими болельщиками — меня освистывали три матча подряд. Это было безумие, потому что это единственный раз в жизни, когда меня освистывали 10 тысяч человек. Все из-за того, что оператор решил подогреть атмосферу и вывел на большой экран момент, которого никто не видел. Я тогда, скажем так, показал средний палец. В итоге это превратилось в отличную историю и память. Я потом признал ошибку и сказал: “Ребята, давайте всё забудем”. И теперь, думаю, нигде не получаю больше поддержки, чем в Нью-Йорке”, — сказал Медведев.