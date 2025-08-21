Ричмонд
Даниил Медведев: я всегда с радостью приезжаю в Нью-Йорк

Российский теннисист Даниил Медведев в интервью Tecnifibre рассказал, почему Открытый чемпионат США по теннису (US Open) является его самым любимым турниром.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Основной турнир US Open пройдет в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября. С 19 по 21 августа прошли соревнования в миксте, где Медведев в паре с первой ракеткой России Миррой Андреевой вылетел во втором круге, уступив британцу Джеку Дрэйперу и американке Джессике Пегуле (1:4, 1:4).

«Честно говоря, я люблю играть на US Open. Есть турниры, куда возвращаешься и думаешь: “Ну ладно, ещё один год. Я уважаю каждый турнир, но в Нью-Йорк я всегда приезжаю с радостью, там мне по-настоящему нравится и я всегда хочу там победить. Это единственный турнир “Большого шлема”, на котором я побеждал, поэтому я очень хочу взять ещё один именно здесь. Думаю, это мой лучший шанс, потому что мои сильные игровые стороны максимально подходят под это покрытие.

В 2019 году была неприятная ситуация с американскими болельщиками — меня освистывали три матча подряд. Это было безумие, потому что это единственный раз в жизни, когда меня освистывали 10 тысяч человек. Все из-за того, что оператор решил подогреть атмосферу и вывел на большой экран момент, которого никто не видел. Я тогда, скажем так, показал средний палец. В итоге это превратилось в отличную историю и память. Я потом признал ошибку и сказал: “Ребята, давайте всё забудем”. И теперь, думаю, нигде не получаю больше поддержки, чем в Нью-Йорке”, — сказал Медведев.

В 2021 году Медведев стал победителем US Open, обыграв в финале серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4). Спустя несколько месяцев после этого успеха россиянин стал первой ракеткой мира. Еще дважды Медведев выходил в финал US Open — в 2019 году он уступил испанцу Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6), а в 2023 году его обыграл Джокович (3:6, 6:7, 3:6).

В этом сезоне Медведев проводит свой худший сезон на турнирах «Большого шлема», выиграв на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне лишь один матч. Ранее такое с 29-летним россиянином случалось лишь однажды — на старте карьеры в 2017 году.

Действующим победителем US Open является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл американца Тейлора Фрица (6:3, 6:4, 7:5).

