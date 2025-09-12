Ричмонд
Соболенко назвала три вида спорта, которые ей нравятся

Первая ракетка мира Арина Соболенко в подкасте Джея Шетти назвала виды спорта, которые ей нравятся помимо тенниса.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Я люблю баскетбол, хоккей. Но нет такого, что есть одна команда, за которую я болею. Мне просто нравится смотреть, особенно на баскетбольной площадке. Когда вижу, как двигаются эти ребята, с их ростом, я всегда говорю своему тренеру по фитнесу: “Нам нужно что-то делать”.

Я замираю в моменте, когда смотрю, как они двигаются. Знаете, наверное, это какой-то профессиональный дефект. Безумие — то, что делают эти ребята. И Формула-1… Сижу и думаю: как они могут так долго сохранять концентрацию, вообще ее не теряя? Поворот за поворотом, сумасшествие», — сказала Соболенко.

В прошлом году Соболенко побывала как минимум на двух этапах Формулы-1 — гран-при Эмилии-Романьи и гран-при Абу-Даби. Также 27-летняя белоруска, которая проживает в Майами, иногда посещает домашние матчи «Майами Хит».

Ранее Соболенко на протяжении нескольких лет встречалась с бывшим нападающим «Питтсбург Пингвинз» и сборной Беларуси по хоккею Константином Кольцовым, который трагически погиб в Майами в марте 2024 года.

На прошлой неделе Соболенко защитила чемпионский титул на US Open, обыграв в финале американку Аманду Анисимову (6:3, 7:6). Это четвертая победа на турнире Большого шлема в карьере белорусской теннисистки, которая принесла ей рекордные в истории тенниса призовые.

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
