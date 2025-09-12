Соболенко назвала три вида спорта, которые ей нравятся

«Я люблю баскетбол, хоккей. Но нет такого, что есть одна команда, за которую я болею. Мне просто нравится смотреть, особенно на баскетбольной площадке. Когда вижу, как двигаются эти ребята, с их ростом, я всегда говорю своему тренеру по фитнесу: “Нам нужно что-то делать”.



Я замираю в моменте, когда смотрю, как они двигаются. Знаете, наверное, это какой-то профессиональный дефект. Безумие — то, что делают эти ребята. И Формула-1… Сижу и думаю: как они могут так долго сохранять концентрацию, вообще ее не теряя? Поворот за поворотом, сумасшествие», — сказала Соболенко.