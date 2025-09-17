Ричмонд
Арина Соболенко пропустит турнир с призовыми $8,9 млн в Пекине

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси не сыграет на турнире категории WTA 1000 в Пекине.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Победительница Открытого чемпионата США Соболенко сообщила, что не выступит в Пекине из-за повреждения.

«Очень жаль, но я вынуждена пропустить China Open из-за небольшой травмы, полученной на US Open. Хочу сосредоточиться на восстановлении, чтобы быть полностью здоровой к оставшейся части сезона. С нетерпением жду возвращения в Пекин в следующем году и желаю организаторам удачи», — написала Соболенко в соцсетях.

В прошлом году Арина Соболенко дошла до четвертьфинала Пекина, уступив Каролине Муховой из Чехии в трех сетах со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 4:6.

Турнир категории WTA 1000 пройдет в Пекине с 24 сентября по 5 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Коко Гауфф, в прошлогоднем финале она обыграла чешку Каролину Мухову (6:1, 6:3).

Напомним, недавно Соболенко защитила чемпионский титул на US Open, обыграв в финале американку Аманду Анисимову (6:3, 7:6). Это четвертая победа на турнире Большого шлема в карьере белорусской теннисистки, которая принесла ей рекордные в истории тенниса призовые.

