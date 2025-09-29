Редкие триумфы: сборные, выигравшие Кубок Билли Джин Кинг менее пяти раз

Особое место занимает победа 2019 года. Франция тогда не считалась фаворитом, но Кристина Младенович и Каролин Гарсия провели фантастический турнир. В финале против Австралии в Пертe именно они в парном матче обыграли Эшли Барти и Саманту Стосур, подарив Франции третью в истории победу. Это был триумф дружбы и командного духа: Гарсия и Младенович долго не играли вместе, но сумели забыть о разногласиях ради общей цели.