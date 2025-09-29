Редкие триумфы: сборные, выигравшие Кубок Билли Джин Кинг менее пяти раз

Франция — трижды на вершине
Франция трижды завоевывала главный командный трофей в женском теннисе: 1997, 2003 и 2019 годах.
Первый триумф состоялся в 1997 году, когда в составе были Мэри Пирс и Сандрин Тестю. Команда под руководством капитана Янника Ноа в финале одолела Нидерланды. Пирс своим мощным теннисом с задней линии приносила решающие очки.
Второй титул пришел в 2003 году, когда во главе стояла Амели Моресмо. Моресмо, универсальная и харизматичная, выиграла важнейшие матчи против США и России. Тогдашняя команда Франции сочетала опыт и молодость, а ее капитан Ги Форже умело строил тактику.
Особое место занимает победа 2019 года. Франция тогда не считалась фаворитом, но Кристина Младенович и Каролин Гарсия провели фантастический турнир. В финале против Австралии в Пертe именно они в парном матче обыграли Эшли Барти и Саманту Стосур, подарив Франции третью в истории победу. Это был триумф дружбы и командного духа: Гарсия и Младенович долго не играли вместе, но сумели забыть о разногласиях ради общей цели.
Германия — дважды чемпион
Сборная Германии завоевала Кубок дважды — в 1987 и 1992 годах.
В 80-е в команде блистала Штеффи Граф, главная звезда немецкого тенниса и одна из величайших спортсменок в истории. Именно ее лидерство помогло Германии впервые взять трофей в 1987 году. В финале против США Граф выиграла обе одиночные встречи, доказав, что ее доминация распространяется и на командные турниры.
Второй титул пришел в 1992 году. Тогда рядом с Граф была Анке Хубер, талантливая теннисистка нового поколения. Немки обыграли Испанию, и вновь главной героиней стала Штеффи Граф, которая своим железным характером и стабильностью принесла решающие очки. Эти победы остались вершинами для немецкой команды, ведь после ухода Граф Германия больше не поднимала трофей.
Бельгия — золотое поколение
Бельгия завоевала свой единственный Кубок Федерации в 2001 году, и этот успех связан с двумя великими теннисистками: Жюстин Энен и Ким Клейстерс.
Это было уникальное совпадение: обе бельгийки находились в начале своей славной карьеры, и их дуэт оказался убийственным для соперниц. В финале против России именно Клейстерс и Энен принесли решающие очки, демонстрируя контраст стилей: мощь и атлетизм Клейстерс дополнялись утонченной техникой и психологической устойчивостью Энен. Эта победа стала символом «золотого поколения» бельгийского тенниса.
Канада — долгожданный триумф
Долгие годы Канада оставалась на периферии мирового тенниса. Но в 2023 году случилось чудо: команда во главе с Лейлой Фернандес и Мариной Стакушич выиграла Кубок Билли Джин Кинг, впервые в истории страны.
Фернандес, финалистка US Open-2021, была главным лидером, выигрывая ключевые матчи против Чехии и Италии. Большую роль сыграла и молодая Габриэла Дабровски, которая в паре приносила важные очки. В финале канадки обыграли Италию, а Лейла Фернандес стала символом нового расцвета канадского тенниса.
Словакия — вспышка 2002 года
Словакия удивила мир в 2002 году, когда выиграла свой единственный Кубок Федерации. Это был турнир, где в главных ролях оказались Даниэла Гантухова и Жанетта Гусарова.
В финале против Испании Гантухова выиграла обе одиночные встречи, став национальной героиней. Ее хладнокровие и универсальность позволили Словакии сотворить сенсацию. Для страны, где теннис никогда не был спортом № 1, эта победа стала историческим событием и толчком для развития игры среди женщин.
Швейцария — победа после долгого ожидания
Швейцария взяла Кубок Билли Джин Кинг в 2022 году. До этого команда несколько раз доходила до финала, но все время останавливалась в шаге от трофея.
Ключевыми фигурами стали Белинда Бенчич и Жиль Тайхман. Бенчич, олимпийская чемпионка 2021 года, взяла на себя лидерство, а Тайхман поддержала ее стабильной игрой. В финале против Австралии швейцарки проявили железный характер и выиграли все одиночные встречи. Это был исторический момент: Швейцария впервые подняла долгожданный кубок, завершив десятилетия ожидания.
ЮАР — далекая история
Южно-Африканская Республика — одна из неожиданных чемпионок. Ее единственный триумф датируется 1972 годом.
Тогдашняя команда во главе с Ивонн Вермак обыграла в финале Великобританию. Эта победа стала отражением того, что даже в странах, где теннис не считался ведущим видом спорта, возможно воспитать чемпионок мирового уровня. После 1970-х сборная ЮАР больше не приближалась к вершине, но ее победа осталась в истории турнира.
Триумф сборных Франции, Германии, Бельгии, Канады, Словакии, Швейцарии и ЮАР показывают: командный теннис хранит место для сенсаций и неожиданных взлетов. Франция с ее тремя титулами доказала, что может создавать сильные команды в разные эпохи. Германия обязана своим успехам величию Штеффи Граф. Бельгия и Канада стали примером золотого поколения, которое появилось вовремя. Словакия и Швейцария показали, что даже небольшие страны способны дойти до вершины, если в составе есть выдающиеся теннисистки. А ЮАР навсегда останется частью истории как одна из редких чемпионок.
Кубок Билли Джин Кинг — это зеркало мировой географии тенниса, где каждая победа уникальна и бесценна.