Пара Андреева — Шнайдер впервые отобралась на Итоговый турнир

Андреева и Шнайдер образовали пару прошлым летом перед Олимпиадой-2024, где они дошли до финала, проиграв итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани (6:2, 1:6, 7:10). В общей сложности российский дуэт одержал 35 побед в 48 матчах и выиграл в этом году два парных турнира — в Брисбене и Майами.
Недавно на турнир в парном разряде также квалифицировались россиянка Вероника Кудерметова, выступающая вместе с Элиз Мертенс из Бельгии. Известны еще три пары, которые отобрались на Итоговый турнир: Тэйлор Таунсенд и Катерина Синякова (США/Чехия), Сара Эррани и Жасмин Паолини (Италия), Габриэла Дабровски и Эрин Рутлиф (Канада/Новая Зеландия).
Три россиянки на парном Итоговом турнире — максимальный результат с 2014 года, когда участие принимали Екатерина Макарова, Елена Веснина и Алла Кудрявцева.
Турнир с участием сильнейших теннисисток сезона, список которых определяется в чемпионской гонке WTA, пройдет с 1 по 8 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Кудерметова и Мертенс побеждали на итоговом турнире WTA в 2022 году.