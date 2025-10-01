Пара Андреева — Шнайдер впервые отобралась на Итоговый турнир

Андреева и Шнайдер образовали пару прошлым летом перед Олимпиадой-2024, где они дошли до финала, проиграв итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани (6:2, 1:6, 7:10). В общей сложности российский дуэт одержал 35 побед в 48 матчах и выиграл в этом году два парных турнира — в Брисбене и Майами.