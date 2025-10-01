Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пара Андреева — Шнайдер впервые отобралась на Итоговый турнир

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер отобрались на Итоговый турнир 2025 года в парном разряде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Андреева и Шнайдер образовали пару прошлым летом перед Олимпиадой-2024, где они дошли до финала, проиграв итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани (6:2, 1:6, 7:10). В общей сложности российский дуэт одержал 35 побед в 48 матчах и выиграл в этом году два парных турнира — в Брисбене и Майами.

Недавно на турнир в парном разряде также квалифицировались россиянка Вероника Кудерметова, выступающая вместе с Элиз Мертенс из Бельгии. Известны еще три пары, которые отобрались на Итоговый турнир: Тэйлор Таунсенд и Катерина Синякова (США/Чехия), Сара Эррани и Жасмин Паолини (Италия), Габриэла Дабровски и Эрин Рутлиф (Канада/Новая Зеландия).

Три россиянки на парном Итоговом турнире — максимальный результат с 2014 года, когда участие принимали Екатерина Макарова, Елена Веснина и Алла Кудрявцева.

Турнир с участием сильнейших теннисисток сезона, список которых определяется в чемпионской гонке WTA, пройдет с 1 по 8 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Кудерметова и Мертенс побеждали на итоговом турнире WTA в 2022 году.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше