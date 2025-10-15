Жена Медведева поделилась фото и видео с дня рождения дочери

Дарья Медведева опубликовала несколько фотографий и видео в соцсетях с празднования дня рождения старшей дочери Алисы. Накануне девочке исполнилось три года.
Даниил и Дарья Медведевы воспитывают двух дочерей. В 2022 году родилась Алиса. В январе 2025 года стало известно, что Дарья родила вторую дочь, которую назвали Виктория.
В настоящий момент вторая ракетка России Даниил Медведев находится в Алма-Ате, где принимает участие на турнире категории АТР 250. Завтра, 16 октября, Медведев в матче второго круга встретится с представителем Австралии Адамом Уолтоном, который занимает 76-е место в мировом рейтинге.
В этом году Медведев уже проигрывал Уолтону. Это случилось на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати. Россиянин уступил австралийцу в трех сетах со счетом 7:6, 4:6, 1:6.
Турнир категории АТР 250 завершится в Алма-Ате 19 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $1,05 млн. Действующим победителем турнира является 10-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов, в прошлогоднем финале он был сильнее Габриэля Диалло из Канады.