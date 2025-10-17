Александрова может сыграть с россиянкой в полуфинале Нинбо

В полуфинале турнира в Нинбо 30-летняя Александрова может сыграть с 19-й ракеткой мира Дианой Шнайдер. 21-летняя Шнайдер 17 октября в четвертьфинале встретится с представительницей Китая Чжу Линь, которая располагается на 219-й строчке в рейтинге WTA. Напомнним, Чжу Линь в ⅛ финала одержала победу над 7-й ракеткой мира Миррой Андреевой (4:6, 6:3, 6:2).