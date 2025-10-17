Александрова может сыграть с россиянкой в полуфинале Нинбо

10-я ракетка мира Александрова встречалась с представительницей США Маккартни Кесселер, которая занимает 33-е место в мировом рейтинге. Россиянка одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 40 минут.
В полуфинале турнира в Нинбо 30-летняя Александрова может сыграть с 19-й ракеткой мира Дианой Шнайдер. 21-летняя Шнайдер 17 октября в четвертьфинале встретится с представительницей Китая Чжу Линь, которая располагается на 219-й строчке в рейтинге WTA. Напомнним, Чжу Линь в ⅛ финала одержала победу над 7-й ракеткой мира Миррой Андреевой (4:6, 6:3, 6:2).
Турнир категории WTA 500 завершится в Нинбо 19 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $1,06 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Австралии Дарья Касаткина, которая раньше представляла Россию. В прошлогоднем финале она одержала победу над Миррой Андреевой. Касаткина досрочно завершила сезон и не приехала защищать титул в Нинбо.