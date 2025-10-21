Ричмонд
Шнайдер разгромила третью ракетку Украины на турнире в Токио

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла украинку Даяну Ястремскую (6:3, 6:1) в первом круге турнира категории WTA-500 в Токио.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча против 28-й ракетки мира продолжалась 1 час 4 минуты. Шнайдер совершила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. Ее соперница один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два из четырех брейк-поинтов.

Во втором круге Шнайдер сыграет со своей соотечественницей Анной Калинской, которая в первом круге обыграла нидерландскую теннисистку Сюзан Ламенс (6:3, 6:1).

В другом матче российская теннисистка Алина Чараева, попавшая в основную сетку турнира через квалификацию, уступила румынке Жаклин Кристиан (2:6, 3:6). Во втором круге Кристиан сыграет с еще одной россиянкой Екатериной Александровой, которая была посеяна на турнире под третьим номером и получила автоматическую путевку во второй круг.

Хардовый турнир в Токио с призовым фондом чуть более одного миллиона долларов завершится в воскресенье, 26 октября. Действующей чемпионкой турнира является китаянка Чжэн Циньвэнь, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Софию Кенин (7:6, 6:3).

Узнать больше по теме
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.
Читать дальше