Шнайдер разгромила третью ракетку Украины на турнире в Токио

Встреча против 28-й ракетки мира продолжалась 1 час 4 минуты. Шнайдер совершила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. Ее соперница один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два из четырех брейк-поинтов.
Во втором круге Шнайдер сыграет со своей соотечественницей Анной Калинской, которая в первом круге обыграла нидерландскую теннисистку Сюзан Ламенс (6:3, 6:1).
В другом матче российская теннисистка Алина Чараева, попавшая в основную сетку турнира через квалификацию, уступила румынке Жаклин Кристиан (2:6, 3:6). Во втором круге Кристиан сыграет с еще одной россиянкой Екатериной Александровой, которая была посеяна на турнире под третьим номером и получила автоматическую путевку во второй круг.
Хардовый турнир в Токио с призовым фондом чуть более одного миллиона долларов завершится в воскресенье, 26 октября. Действующей чемпионкой турнира является китаянка Чжэн Циньвэнь, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Софию Кенин (7:6, 6:3).