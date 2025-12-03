Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алькарас назвал главную цель: Хочу добиться этого в 2026 году

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал о главной цели на грядущий сезон.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

22-летний теннисист является победителем шести турниров «Большого шлема». Он дважды выиграл «Ролан Гаррос», Уимблдон и Открытый чемпионат США. Алькарас заявил, что его главной целью в предстоящем сезоне является победа на Открытом чемпионате Австралии.

«Самое важное для меня — турниры “Большого шлема”, и я стараюсь выиграть их как можно больше. Это моя главная цель. Думаю, выиграть на Australian Open будет великолепно. Честно говоря, это моя главная цель.

Когда я начинаю предсезонку и думаю о том, чего хочу достичь и в чем хочу прибавить, Australian Open всегда приходит мне на ум. Это первый или второй турнир в году, и выиграть ТБШ в моей карьере всегда было важнейшей целью. Я хочу добиться этого в следующем году, а если нет, то в течение двух-трех сезонов», — приводит слова Алькараса пресс-служба австралийского турнира.

Лучшим результатом Алькараса на Открытом чемпионате Австралии остается выход в четвертьфинал соревнований в 2024-м и 2025 годах.

Победа на Australian Open позволит Алькарасу собрать «карьерный» Большой шлем (так называют победы на всех четырех турнирах «Большого шлема» в разные годы — Прим. ред.).

В одиночном разряде у мужчин лишь восемь теннисистов смогли достичь этого показателя. Среди них: Фред Перри, Дональд Бадж, Род Лейвер, Рой Эмерсон, Андре Агасси, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше