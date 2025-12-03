Алькарас назвал главную цель: Хочу добиться этого в 2026 году

«Самое важное для меня — турниры “Большого шлема”, и я стараюсь выиграть их как можно больше. Это моя главная цель. Думаю, выиграть на Australian Open будет великолепно. Честно говоря, это моя главная цель.



Когда я начинаю предсезонку и думаю о том, чего хочу достичь и в чем хочу прибавить, Australian Open всегда приходит мне на ум. Это первый или второй турнир в году, и выиграть ТБШ в моей карьере всегда было важнейшей целью. Я хочу добиться этого в следующем году, а если нет, то в течение двух-трех сезонов», — приводит слова Алькараса пресс-служба австралийского турнира.