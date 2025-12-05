Тарпищев — об уходе Потаповой: Спортсмены не меняют родину

«Я о Потаповой ничего сказать не могу. Для нас если это не полная неожиданность, то неожиданность в том, что она это сделала. Она жила в Австрии два года. Я могу только предполагать, что она хочет участвовать в Олимпийских играх. В нашу команду она не попадает по рейтингу. Она жаловалась все время, что проблема с визами. Это нарушает ритм. Чисто бытовые вещи.



Спортсмены меняют не родину, а спортивное гражданство. Потому что все хотят играть. Еще почему такие отъезды в это время? Потому что другие страны набирают себе состав на Олимпиаду и, как правило, берут наши резервы. Платят очень большие деньги. Тут сочетание того, что человек думает, как лучше играть и как лучше достичь результата. С этой позицией меняют спортивное гражданство, но не родину», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».