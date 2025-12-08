«Я русская»: теннисистка Потапова объяснила переход под флаг Австрии

«Я хотела бы поблагодарить всех, кто поддерживает меня в такой период моей карьеры. Данное решение было определенно непростым, возможно самым сложным в моей жизни, но оно основывалось на понимании развития меня как игрока и необходимости думать о моем будущем и будущем моих родных и близких. Мне важно профессионально расти и приближаться к моим целям. Я русская — это есть и останется внутри меня на всю жизнь, кто бы что ни говорил и ни писал. И я всегда буду благодарна за возможности, карьеру и воспитание, которые я получила в России. Время начинать новую главу моей профессиональной карьеры и ставить новые высоты. Увидимся в следующем сезоне!



Ваша Настя», — написала Потапова в телеграм-канале.