«Я русская»: теннисистка Потапова объяснила переход под флаг Австрии

Напомним, на прошлой неделе 50-я ракетка мира Потапова объявила о том, что со следующего сезона будет представлять Австрию.
Теперь теннисистка прокомментировала свое решение.
«Я хотела бы поблагодарить всех, кто поддерживает меня в такой период моей карьеры. Данное решение было определенно непростым, возможно самым сложным в моей жизни, но оно основывалось на понимании развития меня как игрока и необходимости думать о моем будущем и будущем моих родных и близких. Мне важно профессионально расти и приближаться к моим целям. Я русская — это есть и останется внутри меня на всю жизнь, кто бы что ни говорил и ни писал. И я всегда буду благодарна за возможности, карьеру и воспитание, которые я получила в России. Время начинать новую главу моей профессиональной карьеры и ставить новые высоты. Увидимся в следующем сезоне!
Ваша Настя», — написала Потапова в телеграм-канале.
На счету 24-летней Потаповой три титула в одиночном разряде на турнирах под эгидой WTA. Наилучшей позицией теннисистки в карьере была 21-я строчка мирового рейтинга в июне 2023 года.
После перехода под флаг Австрии Потапова станет первой ракеткой страны, опередив Юлию Грабер (95-е место).
Анастасия Потапова стала очередной российской теннисисткой, сменившей спортивное гражданство. Ранее на этот шаг решились Варвара Грачева (Франция), Элина Аванесян (Армения), Дарья Касаткина (Австралия), Мария Тимофеева (Узбекистан) и Камилла Рахимова (Узбекистан).