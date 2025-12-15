Пять теннисисток из России сменили гражданство в 2025 году

4 декабря о переходе в сборную Австрии объявила Анастасия Потапова. Она будет представлять страну на турнирах с 2026 года. Потапова выступает в WTA-туре с 2017 года. На ее счету три титула в одиночном разряде на турнирах под эгидой WTA. Наилучшей позицией теннисистки в карьере была 21-я строчка в июне 2023 года. После перехода под флаг Австрии Потапова станет первой ракеткой страны, опередив Юлию Грабер (94-е место).