Пять теннисисток из России сменили гражданство в 2025 году

В марте о смене спортивного гражданства на австралийское объявила Дарья Касаткина. В 2025 году спортсменка не выиграла ни одного турнира под эгидой WTA. В рейтинге организации она упала с 9-го на 37-е место.
4 декабря о переходе в сборную Австрии объявила Анастасия Потапова. Она будет представлять страну на турнирах с 2026 года. Потапова выступает в WTA-туре с 2017 года. На ее счету три титула в одиночном разряде на турнирах под эгидой WTA. Наилучшей позицией теннисистки в карьере была 21-я строчка в июне 2023 года. После перехода под флаг Австрии Потапова станет первой ракеткой страны, опередив Юлию Грабер (94-е место).
14 декабря стало известно о смене спортивного гражданства Полиной Кудерметовой. На сайте Международной федерации тенниса (ITF) в профиле спортсменки появился флаг Узбекистана. Ранее гражданство Узбекистана получили Камилла Рахимова и Мария Тимофеева.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, комментируя смену гражданства российскими теннисистками, отмечал, что отъезд спортсменок не является потерей для отечественного спорта.