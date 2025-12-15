Ричмонд
В WTA Соболенко второй раз подряд признали теннисисткой года

Первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко второй раз подряд признали лучшим игроком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Арина Соболенко получила почти 80% голосов СМИ. В завершившемся сезоне теннисистка их Беларуси завоевала четыре титула WTA в одиночном разряде — она стала победительницей US Open, а также выиграла турниры WTA 1000 в Майами и Мадриде и турнир WTA 500 в Брисбене. Кроме того, белоруска дошла до финала Australian Open, Roland Garros и Итогового турнира WTA. В 2025 году Арина Соболенко заработала 15 миллионов долларов и установила рекорд женского тенниса по сумме призовых за сезон.

На победу также претендовали полька Ига Швентек, американки Аманда Анисимова, Коко Гофф и Мэдисон Киз, а также Елена Рыбакина из Казахстана.

Парой года признаны чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд. Наибольшего прогресса, по мнению WTA, достигла представительница США Аманда Анисимова, а игроком, совершившим самое впечатляющее возвращение, названа швейцарка Белинда Бенчич. Новичком года стала 19-летняя канадка Виктория Мбоко.

