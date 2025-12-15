В WTA Соболенко второй раз подряд признали теннисисткой года

Арина Соболенко получила почти 80% голосов СМИ. В завершившемся сезоне теннисистка их Беларуси завоевала четыре титула WTA в одиночном разряде — она стала победительницей US Open, а также выиграла турниры WTA 1000 в Майами и Мадриде и турнир WTA 500 в Брисбене. Кроме того, белоруска дошла до финала Australian Open, Roland Garros и Итогового турнира WTA. В 2025 году Арина Соболенко заработала 15 миллионов долларов и установила рекорд женского тенниса по сумме призовых за сезон.