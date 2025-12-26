Арина Соболенко под прицелом камер: триумф, трагедия и срыв на корте

Вернувшись, в апреле 2024 Арина выиграла престижный турнир Mutua Madrid Open, доказав, что ее сила кроется не только в физической форме, но и в ментальной устойчивости. Этот титул стал символом ее способности концентрироваться на игре, несмотря ни на что. В интервью Арина признавалась, что корт стал для нее своеобразной терапией: «Здесь я чувствую, что все еще могу контролировать хоть что-то в своей жизни. Это моя территория, моя битва, и я обязана ее выиграть», — говорила она.