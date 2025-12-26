Ричмонд
Арина Соболенко под прицелом камер: триумф, трагедия и срыв на корте

В последнее время Арина Соболенко вновь оказалась в центре внимания мировых СМИ. Казалось бы, ничего удивительного, она давно привыкла к славе, но сейчас обсуждают вовсе не ее победы.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Арина Соболенко, которая оказалась под прицелом камер из-за спортивного триумфа и личной трагедии
Арину Соболенко обсуждают не только благодаря ее спортивным победам, но и из-за ее личной драмы.Источник: AP 2024

За кулисами оглушительных побед на кортах Большого шлема, за стальной улыбкой и молниеносными ударами — история невероятного личного испытания. Почему весь мир, затаив дыхание, вновь следит за каждым шагом Арины Соболенко, читайте в нашей статье.

Стремительный взлет к теннисному Олимпу

Арина Соболенко, которая стремительно взлетела к теннисному Олимпу
Арина СоболенкоИсточник: Соцсети

Арина Соболенко родилась 5 мая 1998 года в Минске, и ее путь на вершину был отмечен железной дисциплиной и феноменальной мощью. Уже в юниорские годы она выделялась недетской силой удара. Стиль Соболенко стал ее визитной карточкой: агрессивная, почти мужская манера игры, основанная на невероятно мощной подаче и сокрушительных ударах с обеих рук с задней линии. Она не просто выигрывала — она доминировала, сметая соперниц с корта, поэтому ее путь к вершине был стремительным и методичным:

  • 15 лет — первые профессиональные выступления в юниорском туре ITF.
  • 2017 год — дебют в основной сетке турнира WTA в Москве. Уже тогда эксперты отмечали невероятную мощь её ударов, особенно с задней линии.
  • 2018−2019 — взлет в топ-10 мирового рейтинга. Ее фирменный агрессивный стиль, построенный на подаче под 200 км/ч и ударах с обеих рук с задней линии, стал ее визитной карточкой. Она выиграла престижные турниры серии Premier в Ухане и Сан-Диего.
  • 2023 год — первый триумф на Большом шлеме. На Australian Open она, будучи пятой ракеткой мира, не отдала ни одного сета в финале Елене Рыбакиной. Эта победа вывела ее на первую строчку мирового рейтинга WTA.
  • 2024 год — подтверждение статуса. Она защитила титул в Мельбурне, победив в финале Циньвэнь Чжэн. К весне 2024 года на ее счету было уже более 120 побед на турнирах Большого шлема и 19 титулов WTA в одиночном разряде.

Казалось, ничто не может остановить эту теннисную машину. Но в марте 2024 года жизнь нанесла ей удар, который смог бы выдержать, пожалуй, далеко не каждый.

Личная трагедия

Арина Соболенко, которая пережила личную трагедию
Арина СоболенкоИсточник: Соцсети

Трагическая гибель бывшего гражданского мужа, хоккеиста «Салават Юлаев» Константина Кольцова, потрясла не только теннисный мир. После его смерти начали появляться версии о том, что спортсмен покончил с собой именно из-за их расставания с Соболенко. Вместе с соболезнованиями на спортсменку обрушилась и волна несправедливых обвинений и токсичных спекуляций в соцсетях. В этот момент Соболенко стояла на краю: от нее ждали, что она сойдет с дистанции, возьмет длительный перерыв или даже завершит карьеру. Давление было колоссальным.

Но Арина сделала неожиданный и крайне сложный выбор. Взяв короткую паузу, чтобы пережить этот тяжелый период, она вернулась на корт. Это решение стало поворотным моментом не только в ее карьере, но и в восприятии ее публикой.

Теннисный корт как терапия

Арина Соболенко, которая использовала теннисный корт как терапию
Арина СоболенкоИсточник: Соцсети

Вернувшись, в апреле 2024 Арина выиграла престижный турнир Mutua Madrid Open, доказав, что ее сила кроется не только в физической форме, но и в ментальной устойчивости. Этот титул стал символом ее способности концентрироваться на игре, несмотря ни на что. В интервью Арина признавалась, что корт стал для нее своеобразной терапией: «Здесь я чувствую, что все еще могу контролировать хоть что-то в своей жизни. Это моя территория, моя битва, и я обязана ее выиграть», — говорила она.

Ее искренность и решительность завоевала тогда сердца миллионов. Люди увидели в ней, прежде всего не «непобедимую теннисистку», а слабую женщину, которая отчаянно борется со своей внутренней болью. Ее карьера казалась идеально выстроенным маршрутом к величию, но судьба приготовила новый и жестокий поворот.

Срыв и публичные извинения

Арина Соболенко, которая приносила публичные извинения за срыв
Арина СоболенкоИсточник: Соцсети

На фоне этого триумфа финал Roland Garros 2025 и поражение от американской теннисистки Кори Гауфф обнажило другую сторону чемпионки. Матч проходил в тяжелейших погодных условиях при сильном ветре, что полностью ломало мощную, но требующую точности игру Соболенко. Не сумев справиться с обстоятельствами и нервным напряжением, Арина дала волю эмоциям.

Она допускала невынужденные ошибки, срывалась на окружающих, а после поражения в эмоциональном послематчевом интервью допустила резкие высказывания, поставив под сомнение шансы Гауфф в гипотетическом матче с другой соперницей.

Публичная реакция была мгновенной и жесткой. Ее обвиняли в отсутствии спортивного великодушия, в неумении «проигрывать красиво». Казалось, она в одночасье растеряла симпатии, завоеванные ранее своей силой духа. Однако история на этом не закончилась. На следующий день Соболенко опубликовала взрослое, взвешенное и искреннее извинение в социальных сетях. В нем она, не отказываясь от своих чувств («не могу притворяться, что это был великий день»), четко и уважительно отдала должное победе Гауфф.

История со срывом в Париже заставила задуматься о двойственной природе характера Соболенко. Те самые качества, что делают ее великой — несгибаемая воля, огненный темперамент, жажда победы любой ценой, — в моменты поражения могут обернуться против нее. Ее излишняя эмоциональность контрастирует с холодной расчетливостью многих топ-игроков. Однако именно эта искренность, иногда граничащая с резкостью, делает ее образ таким живым и человечным в глазах фанатов.

В 2025 году Соболенко вошла в историю как одна из самых успешных и высокооплачиваемых теннисисток, выиграв US Open и став лучшей теннисисткой этого года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Она пятая теннисистка в истории, заработавшая призовыми более $40 млн и четвертая по сумме заработанных призовых. Мир следит за ней, потому что Арина Соболенко больше, чем чемпионка, она символ стойкости, которая проверяется не только победами, но и умением подниматься после самых тяжелых ударов — как в жизни, так и на корте.

