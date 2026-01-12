Даниил Медведев поднялся на одну строчку в рейтинге ATP

Лучший среди российских теннисистов Даниил Медведев поднялся на одну позицию с 13-го на 12-е место в рейтинге. Напомним, в воскресенье, 11 января, Медведев завоевал титул на турнире категории АТР 250 в Брисбене. В финале он был сильнее американца Брэндона Накашимы.
Еще один россиянин Андрей Рублев поднялся на две позиции и теперь располагается на 14-м месте в рейтинге АТР. Карен Хачанов сохранил 17-ю строчку.
Представитель Казахстана Александр Бублик впервые в карьере вошел в топ-10 мирового рейтинга. 28-летний теннисист занял 10-е место, обойдя Джека Дрейпера из Великобритании (11).
На прошлой неделе Бублик стал победителем турнира категории АТР 250 в Гонконге, обыграв в финале итальянца Лоренцо Музетти в двух сетах со счетом 7:6 (7:2), 6:3.
Лидером мирового рейтинга остается испанец Карлос Алькарас. Вторую строчку сохраняет за собой итальянец Янник Синнер, на третьем месте располагается представитель Германии Александр Зверев, четвертое место занимает серб Новак Джокович. Итальянец Лоренцо Музетти впервые в карьере дебютирует в топ-5 рейтинга на пятом месте.