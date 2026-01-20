Касаткина отреагировала на скопированный у нее пост Потаповой

В начале декабря Потапова объявила о переходе под флаг Австрии. Она дословно скопировала пост экс-первой ракетки России Дарьи Касаткиной о смене спортивного гражданства, заменив Австралию на Австрию и Мельбурн на Вену.
«Но он скопирован, очевидно. Я не знаю уже, это была она или ее менеджер. Но очевидно, что пост скопирован. Поменяли только названия стран. Мы же в Брисбене первый круг играли друг против друга. И как-то было бы немножко странно практически перед матчем подойти, начать это все обсуждать. А потом уже как-то момент прошел, и я уже отпустила эту ситуацию.
Стейтмент можно придумать самому, мне кажется. Плюс такая ситуация — не с турнира снимаешься, когда у всех одинаковые стейтменты. Это серьезный шаг. Я подошла к этому по-другому, потому что для меня это важная история. Если ей нормально и для нее сделать стейтмент — это как поставить галочку, то окей. Ну не от души, конечно. Если ей настолько понравился мой стейтмент, ну… Ладно, хорошо», — сказала Касаткина в интервью Анне Чакветадзе для проекта First&Red.
Ранее Потапова сама прокомментировала свое заявление.
«Не вижу в этом ничего плохого. Сказать лучше нее просто нельзя. Она все сформулировала идеально, нашла правильные слова. Почему нет? Нам с командой понравился ее пост, мы решили его использовать. Я не думаю, что произошло что-то ужасное. Мы общаемся с Дарьей, мы друзья. Но эту ситуацию мы не обсуждали. Да и нечего здесь обсуждать», — сказала Потапова журналистам после матча в Мельбурне.
Анастасия Потапова стала очередной российской теннисисткой, сменившей спортивное гражданство. Ранее на этот шаг решились Варвара Грачева (Франция), Элина Аванесян (Армения), Дарья Касаткина (Австралия), Мария Тимофеева, Камилла Рахимова и Полина Кудерметова (все — Узбекистан).