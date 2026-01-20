Касаткина отреагировала на скопированный у нее пост Потаповой

«Но он скопирован, очевидно. Я не знаю уже, это была она или ее менеджер. Но очевидно, что пост скопирован. Поменяли только названия стран. Мы же в Брисбене первый круг играли друг против друга. И как-то было бы немножко странно практически перед матчем подойти, начать это все обсуждать. А потом уже как-то момент прошел, и я уже отпустила эту ситуацию.



Стейтмент можно придумать самому, мне кажется. Плюс такая ситуация — не с турнира снимаешься, когда у всех одинаковые стейтменты. Это серьезный шаг. Я подошла к этому по-другому, потому что для меня это важная история. Если ей нормально и для нее сделать стейтмент — это как поставить галочку, то окей. Ну не от души, конечно. Если ей настолько понравился мой стейтмент, ну… Ладно, хорошо», — сказала Касаткина в интервью Анне Чакветадзе для проекта First&Red.