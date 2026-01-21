Арина Соболенко в 22-й раз вышла в третий круг «Большого шлема»

«Это невероятно. Я вижу все плакаты, хотя и должна быть сосредоточена на матче. Но потом на экране показывают эти прекрасные плакаты. Такие творческие. Для меня это очень много значит. Всегда хотела вдохновлять новое поколение. Хотела быть человеком, на котором они равняются. На самом деле вы вдохновляете меня. Спасибо, что приносите эти плакаты и меня поддерживаете», — сказала Соболенко в интервью на корте.