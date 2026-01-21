Арина Соболенко в 22-й раз вышла в третий круг «Большого шлема»

Соболенко встречалась с 702-й ракеткой мира из Китая Бай Чжосюань. Представительница Беларуси одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут.
Арина Соболенко выиграла 22 из 23-х последних матчей на Открытом чемпионате Австралии. В этом сезоне у спортсменки серия из семи побед подряд. Перед турниром «Большого шлема» в Мельбурне Соболенко завоевала титул в Брисбене.
«Это невероятно. Я вижу все плакаты, хотя и должна быть сосредоточена на матче. Но потом на экране показывают эти прекрасные плакаты. Такие творческие. Для меня это очень много значит. Всегда хотела вдохновлять новое поколение. Хотела быть человеком, на котором они равняются. На самом деле вы вдохновляете меня. Спасибо, что приносите эти плакаты и меня поддерживаете», — сказала Соболенко в интервью на корте.
Напомним, Соболенко дважды выиграла Australian Open (2023, 2024).
В следующем круге Арина Соболенко сыграет против Анастасии Потаповой, которая в конце прошлого года сменила спортивное гражданство с российского на австрийское.
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующей чемпионкой турнира является девятая ракетка мира Мэдисон Киз из США.