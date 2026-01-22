«Пойду выпью пива». Вавринка — о выходе в третий круг AO-2026

«Это мой последний Australian Open, поэтому я стараюсь продержаться как можно дольше. Я всегда буду бороться, всегда буду выкладываться на корте на все сто, всегда буду стараться изо всех сил, отдавать всё. Не знаю, как я буду восстанавливаться, но я очень счастлив… может быть, я пойду выпью пива, я его заслужил», — приводит слова Вавринки сайт Australian Open.