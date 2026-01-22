«Пойду выпью пива». Вавринка — о выходе в третий круг AO-2026

22 января Стэн Вавринка во втором круге Открытого чемпионата Австралии в пяти сетах переиграл француза Артюра Жеа — 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3). Швейцарец прокомментировал выход в третий круг турнира.
«Это мой последний Australian Open, поэтому я стараюсь продержаться как можно дольше. Я всегда буду бороться, всегда буду выкладываться на корте на все сто, всегда буду стараться изо всех сил, отдавать всё. Не знаю, как я буду восстанавливаться, но я очень счастлив… может быть, я пойду выпью пива, я его заслужил», — приводит слова Вавринки сайт Australian Open.
Этот матч стал для Вавринки 49-м пятисетовым на турнирах «Большого шлема». Тем самым швейцарец установил новый рекорд, превзойдя достижение своего именитого соотечественника Роджера Федерера. Легендарный 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», завершивший карьеру в 2021 году, провёл на «мэйджорах» 48 пятисетовых поединков.
В третьем круге Australian Open Вавринка сыграет с американским теннисистом Тейлором Фрицем.
Бывшая третья ракетка мира Вавринка в декабре объявил, что 2026 год станет для него последним в туре. Вавринка трижды побеждал на турнирах «Большого шлема», причем в каждом из финалов — Australian Open-2014, «Ролан Гаррос»-2015 и US Open-2016 — брал верх над действующей первой ракеткой мира (испанцем Рафаэлем Надалем и дважды над сербом Новаком Джоковичем).