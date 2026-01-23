Соболенко обыграла Потапову и вышла в ⅛ финала Australian Open

«Она показала невероятный теннис. Я постоянно была в обороне. Если честно, бывают дни, когда остается только бороться и перебивать мяч через сетку. Не знаю, что стало решающим фактором. Наверное, то, что я боролась за каждое очко, хотя и пребывала в эмоциональном раздрае. Против Анастасии важно всегда быть собранной, всегда бороться. Я очень довольна тем, что сумела выиграть. Это была такая тяжелая битва. Мне очень понравилось», — сказала Соболенко в интервью на корте.