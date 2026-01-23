Соболенко обыграла Потапову и вышла в ⅛ финала Australian Open

Соболенко встречалась с представительницей Австрии Анастасией Потаповой, которая ранее представляла Россию. Потапова объявила о смене спортивного гражданства в декабре 2025 года. Матч завершился победой Соболенко в двух сетах со счетом 7:6 (6:4), 7:6 (9:7). Теннисистки провели на корте 2 часа и 2 минуты.
Соболенко выиграла 18-й подряд тай-брейк на турнирах «Большого шлема», установив рекорд. Спортсменка обновила свое же достижение в Открытой эре. Вторая по продолжительности победная серия на тай-брейках на турнирах «Большого шлема» принадлежит Патти Шнидер (13).
«Она показала невероятный теннис. Я постоянно была в обороне. Если честно, бывают дни, когда остается только бороться и перебивать мяч через сетку. Не знаю, что стало решающим фактором. Наверное, то, что я боролась за каждое очко, хотя и пребывала в эмоциональном раздрае. Против Анастасии важно всегда быть собранной, всегда бороться. Я очень довольна тем, что сумела выиграть. Это была такая тяжелая битва. Мне очень понравилось», — сказала Соболенко в интервью на корте.
В ⅛ финала Соболенко встретится с 19-летней Викторией Мбоко из Канады. Мбоко обыграла в матче третьего круга Клару Таусон из Дании и впервые вышла в 4-й круг на турнирах «Большого шлема».
Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующей чемпионкой турнира является девятая ракетка мира Мэдисон Киз из США.