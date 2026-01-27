Украинка за час разгромила 3-ю ракетку мира в ¼ финала AO

Элина Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Для этого ей понадобилось 13 попыток. Свитолина одержала вторую победу над спортсменкой из топ-10 на этом турнире. Ранее представительница Украины обыграла 7-ю ракетку мира россиянку Мирру Андрееву. Свитолина четвертый раз в карьере вышла в полуфинал на турнирах «Большого шлема». 31-летняя теннисистка доходила до этой стадии на Уимблдоне в 2019-м и 2023 году и на US Open-2019.