Украинка за час разгромила 3-ю ракетку мира в ¼ финала AO

Представительница Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

12-я ракетка мира Свитолина встречалась с чемпионкой «Ролан Гаррос»-2025 Коко Гауфф из США, которая занимает третье место в мировом рейтинге. Матч завершился разгромом американки в двух сетах со счетом 1:6, 2:6. Свитолина обыграла Гауфф за 59 минут.

Элина Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Для этого ей понадобилось 13 попыток. Свитолина одержала вторую победу над спортсменкой из топ-10 на этом турнире. Ранее представительница Украины обыграла 7-ю ракетку мира россиянку Мирру Андрееву. Свитолина четвертый раз в карьере вышла в полуфинал на турнирах «Большого шлема». 31-летняя теннисистка доходила до этой стадии на Уимблдоне в 2019-м и 2023 году и на US Open-2019.

Свитолина не потерпела ни одного поражения в новом сезоне. В следующем раунде она сыграет против первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко, которая выбила из турнира еще одну американку Иву Йович.

По итогам Australian Open Свитолина войдет в топ-10 рейтинга WTA.

Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025.

