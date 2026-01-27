Ричмонд
Гауфф в ярости разбила ракетку после проигрыша украинке: видео

Третья ракетка мира Коко Гауфф разбила ракетку в подтрибунном помещении после вылета с Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В ¼ финала 21-летняя американка разгромно проиграла украинке Элине Свитолиной (1:6, 2:6), занимающей 12-е место в одиночном рейтинге WTA.

В подтрибунном помещении Гауфф не справилась с эмоциями и семь раз ударила ракеткой о пол, в итоге сломав ее.

Гауфф второй год подряд вылетает в ¼ финала Australian Open. В прошлом году американка сенсационно уступила испанке Пауле Бадосе (5:7, 4:6).

Свитолина впервые с 2023 года вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». После завершения турнира 31-летняя украинка вернется в топ-10 мирового рейтинга, который она покинула в октябре 2021 года.

За выход в финал Australian Open Свитолина поспорит с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, которая ранее разгромила американку Иву Йович (6:3, 6:0). Счет в личных встречах — 5−1 в пользу белорусской теннисистки.

Australian Open завершится 1 февраля. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Киз, которая в прошлогоднем финале обыграла Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).

Ны нынешнем турнире Киз вылетела в четвертом круге, уступив своей соотечественнице Джессике Пегуле (4:6, 3:6).

