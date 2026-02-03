Стали известны лидеры Australian Open-2026 по количеству эйсов

Среди женщин наибольшее количество эйсов сделала победительница Australian Open-2026 Елена Рыбакина. Она совершила 47 подач на вылет за семь матчей турнира. Второе место по этому показателю заняла финалистка Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко из Беларуси (27). Тройку лидеров замкнула Ван Синьюй из Китая (27).
Топ-5 теннисисток по количеству эйсов на Australian Open — 2026:
1. Елена Рыбакина (Казахстан) — 47;
2. Арина Соболенко (Беларусь) — 27;
3. Ван Синьюй (Китай) — 27;
4. Линда Носкова (Чехия) — 24;
5. Алисия Паркс (США) — 23.
Среди мужчин наибольшее количество подач на вылет сделал 4-я ракетка мира Александр Зверев из Германии. За шесть матчей Зверев совершил 97 эйсов. Второе место по этому показателю занял представитель Италии Янник Синнер (91). Третью строчку в рейтинге занял американец Тейлор Фриц (79).
Топ-5 теннисистов по количеству эйсов на Australian Open — 2026:
1. Александр Зверев (Германия) — 97;
2. Янник Синнер (Италия) — 91;
3. Тейлор Фриц (США) — 79;
4. Бен Шелтон (США) — 71;
5. Райлли Опелка (США) — 60.