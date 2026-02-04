Каспер Рууд не сыграет с Великобританией в рамках Кубка Дэвиса — 2026

Причина отсутствия Рууда в сообщении не уточняется, однако 30 января норвежец и его супруга Мария Галлигани впервые стали родителями. Известно, что теннисист очень переживал за супругу, когда она была на последних сроках беременности. По информации в СМИ, норвежец был готов уехать с Australian Open, чтобы быть рядом с супругой.