Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каспер Рууд не сыграет с Великобританией в рамках Кубка Дэвиса — 2026

Недавно у теннисиста родилась дочь.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Трехкратный финалист турниров «Большого шлема», 13-я ракетка мира Каспер Рууд из Норвегии не примет участие в матче с Великобританией в рамках розыгрыша Кубка Дэвиса — 2026. Об этом сообщила пресс-служба соревнований в своем аккаунте в социальных сетях.

Причина отсутствия Рууда в сообщении не уточняется, однако 30 января норвежец и его супруга Мария Галлигани впервые стали родителями. Известно, что теннисист очень переживал за супругу, когда она была на последних сроках беременности. По информации в СМИ, норвежец был готов уехать с Australian Open, чтобы быть рядом с супругой.

Матч сборных Норвегии и Великобритании в рамках первого раунда Кубка Дэвиса — 2026 пройдёт с 5 по 6 февраля в Осло (Норвегия). В составе сборной Великобритании выступят Джейк Дрейпер, Кэмерон Норри, Джулиан Кэш и Ллойд Гласпул. В норвежской команде сыграют: Николай Будков Кьер, Виктор Дурасович, Андрея Петрович и Лукас Хеллум Лиллеенген.