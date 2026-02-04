Каспер Рууд не сыграет с Великобританией в рамках Кубка Дэвиса — 2026

Трехкратный финалист турниров «Большого шлема», 13-я ракетка мира Каспер Рууд из Норвегии не примет участие в матче с Великобританией в рамках розыгрыша Кубка Дэвиса — 2026. Об этом сообщила пресс-служба соревнований в своем аккаунте в социальных сетях.
Причина отсутствия Рууда в сообщении не уточняется, однако 30 января норвежец и его супруга Мария Галлигани впервые стали родителями. Известно, что теннисист очень переживал за супругу, когда она была на последних сроках беременности. По информации в СМИ, норвежец был готов уехать с Australian Open, чтобы быть рядом с супругой.
Матч сборных Норвегии и Великобритании в рамках первого раунда Кубка Дэвиса — 2026 пройдёт с 5 по 6 февраля в Осло (Норвегия). В составе сборной Великобритании выступят Джейк Дрейпер, Кэмерон Норри, Джулиан Кэш и Ллойд Гласпул. В норвежской команде сыграют: Николай Будков Кьер, Виктор Дурасович, Андрея Петрович и Лукас Хеллум Лиллеенген.