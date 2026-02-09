Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Рублев опустился на одну позицию в рейтинге ATP

Россиянин Андрей Рублев переместился с 14‑й на 15‑ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (АТР), новая версия которого опубликована на сайте организации.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На прошлой неделе Рублев не принимал участия в турнирах. Лучшим теннисистом России остается Даниил Медведев, который идет на 11-м месте. Карен Хачанов сохранил 18-ю позицию.

Лидирует в рейтинге испанец Карлос Алькарас, вторым идет итальянец Янник Синнер, третьим — серб Новак Джокович.

Канадец Феликс Оже-Альяссим после защиты титула в Монпелье поднялся на две строчки и стал шестой ракеткой мира. Австралиец Алекс де Минор опустился на восьмое.

Рейтинг АТР, версия от 9 февраля:

  1. Карлос Алькарас (Испания) — 13150 очков
  2. Янник Синнер (Италия) — 10300
  3. Новак Джокович (Сербия) — 5280
  4. Александр Зверев (Германия) — 4605
  5. Лоренцо Музетти (Италия) — 4405
  6. Феликс Оже‑Альяссим (Канада) — 3950
  7. Тэйлор Фритц (США) — 3940
  8. Алекс де Минор (Австралия) — 3835
  9. Бен Шелтон (США) — 3560
  10. Александр Бублик (Казахстан) — 3235

Узнать больше по теме
Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
Читать дальше