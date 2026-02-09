Андрей Рублев опустился на одну позицию в рейтинге ATP

На прошлой неделе Рублев не принимал участия в турнирах. Лучшим теннисистом России остается Даниил Медведев, который идет на 11-м месте. Карен Хачанов сохранил 18-ю позицию.
Лидирует в рейтинге испанец Карлос Алькарас, вторым идет итальянец Янник Синнер, третьим — серб Новак Джокович.
Канадец Феликс Оже-Альяссим после защиты титула в Монпелье поднялся на две строчки и стал шестой ракеткой мира. Австралиец Алекс де Минор опустился на восьмое.
Рейтинг АТР, версия от 9 февраля:
- Карлос Алькарас (Испания) — 13150 очков
- Янник Синнер (Италия) — 10300
- Новак Джокович (Сербия) — 5280
- Александр Зверев (Германия) — 4605
- Лоренцо Музетти (Италия) — 4405
- Феликс Оже‑Альяссим (Канада) — 3950
- Тэйлор Фритц (США) — 3940
- Алекс де Минор (Австралия) — 3835
- Бен Шелтон (США) — 3560
- Александр Бублик (Казахстан) — 3235
