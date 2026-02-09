Рублев сыграл в падел с Хабибом и Махачевым: видео

Рублев опубликовал в соцсетях фото, где он играет в падел с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и чемпионом UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым.
Также Андрей Рублев поделился коротким видео.
Ранее Рублев принял участие в товарищеском матче с участием экс-нападающего сборной России и «Краснодара» Федора Смолова. Также в матче сыграли бывшие футболисты «Зенита» Олег Шатов и Игорь Смольников, экс-полузащитник «Барселоны», «Ювентуса» и ЦСКА Миралем Пьянич, бывший игрок «Челси» и сборной Франции Флоран Малуда и Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, на первом в сезоне турнире «Большого шлема» Открытом чемпионате Австралии Андрей Рублев потерпел поражение в третьем круге турнира. Россиянин уступил представителю Аргентины Франсиско Серундоло в трех сетах со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 3:6.
Ближайшим турниром, на котором выступит Андрей Рублев, станет открытый чемпионат Катара в Дохе. Теннисист является действующим чемпионом соревнований. В прошлогоднем финале Андрей Рублев был сильнее представителя Великобритании Джека Дрейпера. Турнир категории АТР 500 в Дохе пройдет с 16 по 21 февраля. Его общий призовой фонд составляет $2,8 млн.