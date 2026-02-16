Ричмонд
Рублев и Хачанов прибавили по одной позиции в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев, который не принимал участия в турнирах на прошлой неделе, поднялся на одну строчку и теперь располагается на 14-м месте в рейтинге АТР.

Еще один россиянин Карен Хачанов на минувшей неделе вылетел во втором круге турнира категории АТР 500 в Роттердаме, проиграв представителю Испании Хауме Мунару. Хачанов заработал 40 очков, что позволило ему подняться с 18-го на 17-е место в обновленном мировом рейтинге.

Первой ракеткой России остается Даниил Медведев, который также сыграл в Роттердаме и вылетел в первом круге турнира. Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге.

Представитель Испании Карлос Алькарас продолжает лидировать в рейтинге АТР. Второе место занимает Янник Синнер из Италии. На третьей позиции располагается 38-летний серб Новак Джокович.

Обновленный рейтинг АТР:

  • 1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13150 баллов;

  • 2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10300;

  • 3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 5280;

  • 4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4605;

  • 5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4405;

  • 6 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 4250;

  • 7 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4230;

  • 8 (7). Тейлор Фриц (США) — 4220;

  • 9 (9). Бен Шелтон (США) — 4050;

  • 10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 3405;

  • 11 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3010…

  • 14 (15). Андрей Рублев (Россия) — 2510…

  • 17 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2360.

