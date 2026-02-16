Рублев и Хачанов прибавили по одной позиции в рейтинге АТР

Российский теннисист Андрей Рублев, который не принимал участия в турнирах на прошлой неделе, поднялся на одну строчку и теперь располагается на 14-м месте в рейтинге АТР.
Еще один россиянин Карен Хачанов на минувшей неделе вылетел во втором круге турнира категории АТР 500 в Роттердаме, проиграв представителю Испании Хауме Мунару. Хачанов заработал 40 очков, что позволило ему подняться с 18-го на 17-е место в обновленном мировом рейтинге.
Первой ракеткой России остается Даниил Медведев, который также сыграл в Роттердаме и вылетел в первом круге турнира. Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге.
Представитель Испании Карлос Алькарас продолжает лидировать в рейтинге АТР. Второе место занимает Янник Синнер из Италии. На третьей позиции располагается 38-летний серб Новак Джокович.
Обновленный рейтинг АТР:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13150 баллов;
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10300;
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 5280;
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4605;
5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4405;
6 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 4250;
7 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4230;
8 (7). Тейлор Фриц (США) — 4220;
9 (9). Бен Шелтон (США) — 4050;
10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 3405;
11 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3010…
14 (15). Андрей Рублев (Россия) — 2510…
17 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2360.