Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Дохе

17 февраля в матче стартового круга Хачанов нанес поражение японцу Синтаро Мотидзуки (117) со счетом 6:1, 3:6, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. Хачанов удвоил преимущество в личных противостояниях — 2−0.
В следующем раунде 29-летний россиянин встретится с венгром Мартоном Фучовичем (61-я ракетка мира).
Призовой фонд турнира категории ATP 500 в Дохе превышает 2,8 миллиона долларов.
На счету Карена Хачанова 7 побед на турнирах под эгидой ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.