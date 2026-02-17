Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Дохе

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг на турнире категории ATP-500 в столице Катара Дохе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

17 февраля в матче стартового круга Хачанов нанес поражение японцу Синтаро Мотидзуки (117) со счетом 6:1, 3:6, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. Хачанов удвоил преимущество в личных противостояниях — 2−0.

В следующем раунде 29-летний россиянин встретится с венгром Мартоном Фучовичем (61-я ракетка мира).

Призовой фонд турнира категории ATP 500 в Дохе превышает 2,8 миллиона долларов.

На счету Карена Хачанова 7 побед на турнирах под эгидой ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.