Даниил Медведев обыграл китайского теннисиста на турнире в Дубае

Даниил Медведев в первом круге турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ) обыграл китайца Шана Цзюньчэна, занимающего 262-ю строчку мирового рейтинга. Встреча завершилась победой россиянина со счетом 6:1, 6:3. Игра продолжалась 1 час 6 минут.
Медведев две недели подряд выходив во второй круг соревнований, обыграв Шана Цзюньчэна. На прошлой неделе россиянин также в двух сетах обыграл теннисиста из Китая на старте турнира в столице Катара Дохе.
В следующем круге Медведев сыграет против 40-летнего швейцарца Станисласа Вавринки. Счет в противостоянии 3−2 в пользу Даниила. В последний раз теннисисты встречались друг с другом в феврале 2025 года на турнире в Роттердаме. Тогда победу в трех сетах одержал российский теннисист.
Турнир категории ATP 500 в Дубае завершится 28 февраля. Общий призовой фонд турнира составит 3,3 миллиона долларов.
Медведеву 30 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP, на его счету 22 титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров «Большого шлема», но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.