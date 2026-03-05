Ричмонд
Новак Джокович оценил помолвочное кольцо Арины Соболенко: видео

Сербский теннисист Новак Джокович поздравил первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси с помолвкой.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Джокович и Соболенко находятся в американском Индиан-Уэллсе. Теннисист подошел к Соболенко, оценил кольцо и поздравил ее. Накануне Арина Соболенко получила предложение руки и сердца от бизнесмена Георгиоса Франгулиса.

Также сама Соболенко после предложения поделилась эмоциями в соцсетях.

Об отношениях 27-летней Арины Соболенко и 36-летнего Георгиоса Франгулиса стало известно весной 2024 года. Пара впервые появилась вместе на Гран-при Эмилии-Романьи, где посетила боксы американской команды «Хаас».

Георгиос Франгулис является совладельцем компании Oakberry, производящей продукты здорового питания. В начале 2024 года Соболенко стала рекламным лицом этого бренда. Известно, что Франгулис ранее уже был женат.

В первом матче на турнире в США Арина Соболенко сыграет против представительницы Японии Химено Сакацумэ, которая занимает 136-е место в мировом рейтинге.

Третья ракетка мира Новак Джокович проведет первый матч с победителем противостояния между поляком Камилем Майхшаком и представителем Франции Джованни Мптеши Перрикаром.

Турнир категории WTA-1000 и мужской «Мастерс» в Индиан-Уэллсе завершатся 15 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $9,4 млн. В прошлогоднем финале Арина Соболенко уступила россиянке Мирре Андреевой. В 2025 году Новак Джокович вылетел во втором круге турнира, проиграв представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу.

